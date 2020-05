SATSE denuncia que la falta de camas hospitalarias en la provincia "obstaculiza" la "vuelta a la normalidad"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la "grave" e "inaceptable" situación de los hospitales de la provincia de Córdoba por su "escasa" dotación de camas por habitante. A juicio de la organización, esta falta de equipamiento dificultaría que los cerca de 800.000 ciudadanos de la provincia "puedan volver cuanto antes a la normalidad social, laboral y sanitaria"."Es lamentable que este déficit de recursos y medios para hacer frente no solo a la epidemia del Covid-19 sino también a la actividad asistencial generada diariamente en nuestros hospitales nos impida avanzar en la desescalada y nos pueda condenar a los cordobeses a un permanente e indefinido confinamiento y, con ello, se imposibilite la vuelta a la normalidad", afirman desde SATSE.El sindicato recuerda que lleva "años" denunciando la falta de camas en la provincia y exigiendo que se sitúa, al menos, en la media española. "Nuestra provincia solo dispone de 1,9 camas por cada mil habitantes, cuando la media de Andalucía es de 2,4 y, la de España, de 4,2 camas por cada mil habitantes", sostienen desde la organización.SATSE ha hecho hincapié en el "perverso y obsesivo interés permanente" de la Administración Sanitaria en la provincia de Córdoba "por eliminar camas" y cerrarlas "con excusas frívolas e irresponsables", como las cerca de 200 que, según la organización, se han eliminado en el Hospital de Los Morales en los últimos años y "las cerca de cien también inutilizadas y/o cerradas de manera permanente en el Hospital Provincial".Todo ello, asevera SATSE, "ha contribuido no solo a descapitalizar asistencialmente nuestros hospitales sino, también, a deshumanizar la atención sanitaria, favoreciendo altas precoces, reduciendo días de estancia hospitalaria y derivando prematuramente a la Atención Primaria a pacientes cuyas necesidades asistenciales y cuidados quizás requerían algún tiempo más ingresados".De igual modo, SATSE asegura que los Centros de Salud tampoco disponen de los medios y recursos necesarios para asumir una responsabilidad asistencial como la que se espera en los próximos meses. "Con frecuencia, la prioridad no es la seguridad del paciente y la calidad asistencial sino el coste económico, para lo cual se fuerza al sistema y sus recursos con el claro objetivo de que cuaadren las cuentas de resultados económicos y permitan a algunos obtener importantes retribuciones en productividad", señalaron.Por todo ello, SATSE exige que los hospitales de la provincia "dispongan las camas de agudos y UCI necesarias para que los ciudadanos no queden relegados en el avance de las fases que les lleve a normalizar sus vidas de manera integral, condenándoles a permanecer una vez más a la cola de Andalucía en materia de recursos y medios para atención sanitaria y cuidados".