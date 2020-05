Salud eleva a 52 el número total de positivos por Covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria en Baena

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El coronavirus ha afectado a un total de 52 vecinos de Baena desde que comenzó la crisis sanitaria, según se desprende de los últimos datos hechos públicos ayer por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Asimismo, el informe elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, registra tres nuevos positivos en la localidad en los últimos 14 días, mientras que mantiene en tres el número de fallecimientos por Covid-19.A nivel provincial, y por segundo día consecutivo, las autoridades sanitarias de Córdoba no detectaron ayer nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas ni tampoco defunciones, aunque los ingresados que permanecen en los hospitales han aumentado en tres con respecto al lunes.Por otro lado, el seguimiento de los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias se hace algo más complejo desde ayer, dado que la Junta decidió variar el sistema de registro y ya no se ofrecen los resultados obtenidos por test rápidos. "Con los nuevos criterios del Ministerio de Sanidad hay que hacer PCR a los que dan positivo en test rápido, por lo que no es posible la suma", precisaron fuentes del Ejecutivo autonómico.Así las cosas, la provincia de Córdoba se mantiene en los 1.331 pacientes afectados por Covid-19 confirmados mediante pruebas PCR –que miden la reacción en cadena de la polimerasa–. De ellos, 552 han estado ingresados en algún centro hospitalario –75 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia se mantiene, además, en los 106 fallecidos por Covid-19 y cuenta ya con 1.351 personas que han superado la infección.Según el Ejecutivo autonómico, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.Actualmente, 28 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, de los que diez se encuentran en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente 1.361 fallecidos por coronavirus y 10.743 personas curadas.