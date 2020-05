La periodista Mercedes Obies se incorpora a la sección de 'Firmas' de Andalucía Digital con 'Palabras al aire'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: LIDIA OBIES

Apenas unos días después de la, uno de los investigadores españoles más respetados en el ámbito de la Comunicación Audiovisual,da un nuevo paso en la consolidación de su sección de, esta vez de la mano de la joven periodista gaditana Mercedes Obies, quien compartirá con los lectores y lectoras de este diario susNacida en Cádiz en 1997, Mercedes Obies es graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, tras cursar sus estudios en el Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad Hispalense e integrado en el Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. En la actualidad está cursando como becada el Máster Técnico en 'Digital Business Influencer', un curso de posgrado pionero en España.Modelo publicitaria de fotografía, pasarela y vídeo, Mercedes Obies pasó en 2018 por Radio Cádiz - Cadena SER, donde asumió labores informativas que compaginó con la organización y ejecución de programas dirigidos a mejorar las relaciones con los intermediarios y con las red de ventas de otras empresas dedicadas a las Relaciones Públicas y al Marketing.Responsable de las redes sociales del Festival Flamenco, la nueva columnista dees una gran conocedora de las nuevas tecnologías de la información y de plataformas como Facebook y Twitter. A su vez,reúne en la actualidad a más de 16.000 seguidores.Voluntaria de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja Española, Mercedes Obies colabora también con la organización de ayuda humanitaria como voluntaria marinera del equipo de Salvamento Marítimo. Su espíritu solidario e inquiero no le impidió publicar, a finales del pasado año, su primer libro, titulado, que se convirtió rápidamente en un éxito de ventas a través de Amazon."En este libro se recoge todo mi caos, mis miedos, mis logros y todas las situaciones por las que he sentido la necesidad de escribir", asegura la joven periodista gaditana, quien reconoce que su primera incursión literaria, que ha contado con una extraordinaria acogida, "es como un diario de situaciones que han marcado un antes y un después en mi vida", por lo que aborda cuestiones como el amor, la amistad o la familia.Para Mercedes Obies,le ha "devuelto la seguridad" que había perdido en ella misma. "He aprendido que, viviendo con miedos, no llegamos a ningún sitio, y que una vez que aprendemos a aceptar nuestro caos, nuestros problemas, empezamos a vivir para nosotros mismos, sin pensar en lo que puedan opinar los demás", resume su autora, quien defiende que "la vida hay que tomársela como un juego para que ella nos tome en serio".