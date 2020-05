José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores un par de recomendaciones de cine clásico y de todos los tiempos para hacer algo más llevadero el confinamiento a causa de la alerta sanitaria por el coronavirus. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Direcctor: Mel Brooks. Con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Cloris Leachman, Teri Garr, Madeline Kahn, Gene Hackman, Richard Haydn y Kenneth Mars. Mel Brooks es el único cineasta en convertir en exquisitez cualquier trazo de humor gordo en sus películas. Este filme es puro divertimento y, a su vez, un homenaje a las películas de monstruos que los estudios Universal realizaban durante la década de los años treinta del siglo XX.El genio Brooks la rueda en blanco y negro por ese motivo y da forma a un relato loco, repleto de bromas y momentazos irrepetibles de la historia del cine. Cuando se estrenó en España en mayo de 1975, fue calificada para mayores, dadas sus muchas referencias sexuales.Todo su reparto está genial, con diálogos y sonidos que conforman un puzzle de guasa de lo más gamberra: la escena del caballo que ruge; el encuentro con el ciego interpretado por un famoso actor; Frankenstein o Fronkonstif; el baile de Wilder con Peter Boyle; el pelo homenaje de Madeline Khan a; y el guiño final al órgano sexual masculino… Si no la has visto, vives en pecado mortal.Direcctor: John Sturges. Con Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn, James Donald, Donald Pleasence, David McCallum, Gordon Jackson, Angus Lennie, Hannes Messemer, John Leyton, Lawrence Montaigne y Nigel Stock. Esta es la perfecta película para un confinamiento: te da acción, humor, su “mijita” de drama y, lo más importante, la esperanza de conseguir la libertad.Ubiquemos la acción: campo alemán de reclusión para soldados aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los presos tienen el objetivo de escapar, pero deben esperar hasta que aparece en acción el personaje encarnado por un brillante Steve McQueen, todo un experto en fugas y “neveras”.Obra maestra del cine acción, basado en hechos reales, con un plantel actoral a prueba de bombas y una pegadiza banda sonora del maestro Elmer Berstein. Por cierto, McQueen rechazó ser doblado por especialistas en sus escenas con moto, como buen amante de la velocidad.