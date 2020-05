El equipo de gobierno impulsará medidas económicas para tratar de paliar los efectos del Covid-19 en Baena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena baraja impulsar una serie de medidas económicas para paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria en el municipio. "Social y económicamente, la pandemia está castigando a diferentes sectores y áreas, por lo que este paquete de medidas está principalmente destinado a autónomos, hosteleros, nuevos emprendedores, y también, a reforzar las ayudas a familias en situación vulnerable", explicó la alcaldesa, Cristina Piernagorda.De este modo, a partir del próximo lunes, muchos comerciantes de Baena y Albendín volverán a abrir sus puertas al público, "por lo que se pretende encauzar las diferentes actividades y aportar liquidez para hacer frente a los gastos fijos". Piernagorda ha explicado que "somos totalmente conscientes de las enormes dificultades que atravesamos. Hemos trabajado minuciosamente durante semanas tratando siempre de llegar al máximo número de ciudadanos posible".En primer lugar, la primera edil banenese, ha propuesto un plan de ayudas a autónomos y empresas del municipio, que contará con una asignación de hasta 1.000 euros por beneficiario, compatibles con otras ayudas. Se destinará un monto máximo de 220.000 euros.En segundo lugar, Piernagorda ha anunciado un plan de ayuda directa al nuevo comercio. Cada ayuda dispondrá de un máximo de 3.500 euros, hasta finalizar la asignación establecida de 35.000 euros, siempre y cuando la actividad que desarrollen se haya puesto en marcha o se ponga en marcha durante el ejercicio 2020 y se mantenga, al menos, durante todo el ejercicio 2021. Por último, se ha propuesto reforzar los Servicios Sociales para personas despedidas, afectados por ERTE o cese de negocios. Esta asignación contará con una dotación de 50.000 euros.De otro lado, la alcaldesa de Baena ha añadido dos propuestas más que tienen como objetivo facilitar la vuelta a la normalidad de los comercios locales. De este modo, se propone la excepción de la Tasa de Ocupación de Vía Pública para Mesas, Sillas y Veladores durante todo el curso de 2020, y si fuera necesario, ampliarlo al ejercicio de 2021.Además, se propone una ampliación de espacios para terrazas y veladores para el sector hostelero, siempre que la ubicación lo permita. Finalmente, se ha propuesto dotar a cada establecimiento de Baena y Albendín con un, compuesto por una garrafa de hipoclorito (25 litros), dos garrafas de hidrogel (10 litros), dos cajas de pañuelos desechables, cinco mascarillas FFP2 y cinco pantallas protectoras. Esta última medida contará con una asignación de 25.000 euros.Por último, la primera edil baenense ha informado que estas medidas son fruto de reuniones y peticiones realizadas a los agentes de la Delegación de Comercio. "El total de la ayudas planteadas asciende a 350.000 euros y está ligado a la aprobación del presupuesto municipal", aclaró Piernagorda, quien insistió en que "no es el momento de sacar rédito político, si no de trabajar unidos para dar mejora a todos los colectivos, trabajaremos para que estas ayudas salgan lo antes posible".Por su parte, el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, afirmó "que ha sido un trabajo largo" que está basado en informes técnicos de Intervención, aunque "no está cerrado" y está abierto a nuevas aportaciones. "Además, nos permitiría atajar con dinero de fondo cualquier inconveniente que pudiera surgir".