CCOO solicita "test gratuitos" para los profesionales del sector del transporte sanitario en Córdoba y provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, "de manera urgente y gratuita", se practiquen test de diagnóstico del coronavirus a los profesionales del sector del transporte sanitario en Córdoba y provincia.En la actualidad, son siete las empresas de ambulancias en la provincia, que emplean a más de 350 trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario y, como detalla el sindicato, "están expuestos a niveles altos de riesgos de contagio para la salud".El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, explicó que aunque en un principio el personal del sector de ambulancias estaba propuesto para que se le realizaran los test de manera gratuita, "el SAS, de manera unilateral, ha derivado a las mutuas privadas la realización de estos análisis, a cambio de 58 euros por trabajador, un coste que las empresas no pueden soportar", al suponer un gasto adicional imprevisto de más de 20.000 euros.Para CCOO, el personal de transporte de ambulancias es una "parte indispensable" del dispositivo sanitario público y "no resulta de recibo" que sean tratados como trabajadores "de segunda", máxime si se tiene en cuenta que más del 70 por ciento de los casos positivos por coronavirus "han sido trasladados por los profesionales de estas empresas, con el riesgo que eso conlleva".Para Luis Mena, este riesgo potencial no solo afecta de manera directo al personal de ambulancias y a sus familias "sino a las miles de personas vulnerables que se trasladan en las ambulancias en labores programadas y de urgencias sanitarias, así como pacientes críticos y de atención especial".Por todo ello, desde CCOO han querido agradecer "la labor pocas veces reconocida de este colectivo que, a diario, se juega la salud y la vida realizando una tarea imprescindible como es la del traslado de personas enfermas a los centros de salud y a los hospitales, habiéndose convertido en otros héroes anónimos que están ayudando a la sociedad de manera decisiva".A juicio de Luis Mena, "es indignante que los gestores del SAS y de la Junta de Andalucía no tengan en cuenta dicho trabajo, su integridad y la de la ciudadanía de la provincia de Córdoba, quizás, porque los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía están más preocupados en realizar videoconferencias desde su sillón y no se acuerdan de los que estamos a pie de obra desde que comenzó el Estado de alarma".