José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





UNO, DOS, TRES













1941





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores un par de recomendaciones de cine clásico y de todos los tiempos para hacer algo más llevadero el confinamiento a causa de la alerta sanitaria por el coronavirus. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Billy Wilder. Con James Cagney, Pamela Tiffin, Horst Buchholz, Arlene Francis, Liselotte Pulver, Howard St. John, Hanns Lothar, Leon Askin, Ralf Walter, Karl Lieffen, Hubert von Meyernick y Red Buttons. Esta es una obra maestra y punto. Billy Wilder, con el genio desatado y manejando a un maravilloso James Gagney –quien demostró tener una vena cómica rotunda–, encarna al jefazo de la Coca-Cola en la Alemania Oriental de 1961, en plena reconstrucción, poco antes de la llegada del terrible Muro de Berlín y el estallido de la Guerra Fría. Nada se libra de la burla del dios Wilder: el nazismo, el comunismo, el clasismo, el capitalismo, y todo ello de andar por casa, con personajes muy humanos pero sarcásticamente caricaturizados. Quien no la haya visto vive en pecado mortalDirector: Steven Spielberg. Con John Belushi, Bobby Di Cicco, Tim Matheson, Dianne Kay, Treat Williams, Dan Aykroyd, Ned Beatty, Nancy Allen, Slim Pickens, Christopher Lee, Toshirô Mifune, Warren Oates, Robert Stack, Murray Hamilton, Lorraine Gary, Eddie Deezen, John Candy, Mickey Rourke, Patti LuPone, Frank McRae, James Caan, Elisha Cook Jr., Bobby Di Cicco, Lionel Stander, Samuel Fuller, Andy Tennant y Penny Marshall.Spielberg casi pierde los calzoncillos y se gana un patatús por esta comedia loca, loca, sobre el supuesto ataque de un submarino japonés a Los Ángeles, en plena Segunda Guerra Mundial, según guion de su alumno Robert Zemeckis. Aunque el nexo entre personajes e historias pueda flojear en algún momento, la presencia de John Bellushi y Dan Aykroyd es brutal y merece la pena verla.Envalentonado por el pelotazo de, el joven Midas de Hollywood rodó su 1941 en 1979, cuando el mundo se preparaba para los ochenta y no entendía que el realizador decomenzase 1941 haciendo una chanza y un chascarrillo con la forma en la que nos presentaba su millonaria cinta del escualo asesino. Disfrute gamberro asegurado.