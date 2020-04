Ecovalia solicita "aplazar" la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo para la producción ecológica

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La Asociación Profesional Española de Producción Ecológica (Ecovalia) ha hecho llegar un escrito al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que España lidere la solicitud de aplazamiento de la entrada en vigor en 2021 del nuevo Reglamento Europeo para la producción ecológica por la crisis generada por el Covid-19.La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo para la producción ecológica (Reg. (UE) 848/2018), prevista para el 1 de enero de 2021, y la solicitud de su aplazamiento ha centrado la misiva remitida por Ecovalia al ministro de Agricultura Luis Planas. En el escrito, la asociación profesional española de producción ecológica recuerda que la aprobación del Reglamento y su puesta en marcha no ha estado exenta de dificultades y algunos de los elementos normativos, de vital importancia para el sector en España, aún no están definidos.El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, asegura que la concurrencia de las dificultades propias de adaptación a cualquier cambio normativo, junto con las distorsiones sociales y económicas generadas por el Covid-19, “hacen que la entrada en vigor del Reglamento pueda suponer graves problemas al sector de la producción ecológica en España tanto en su aplicación, por parte de los operadores, como en el control y certificación”.En la actualidad, quedan por definir por la Comisión numerosos actos delegados, algunos tan cruciales como los grupos de operadores, la exención de controles o el contenido del certificado. “Asuntos sobre los que el sector tiene fundamentadas dudas sobre su redacción actual. Y temas con los que, al rebajar los requisitos de control, corremos el riesgo de banalizar la producción ecológica”, apunta Barrera.Estos actos delegados han de aprobarse antes de que termine 2020 y ha de hacerse en una situación en el que el diálogo entre los Estados miembros y las partes interesadas es complicado, ante la ausencia de reuniones presenciales por la crisis del Covid-19.“En España, líder europeo en producción ecológica, las autoridades competentes junto con el Ministerio han trabajado para que se pongan en marcha nuevos protocolos como las inspecciones en remoto, lo cual valoramos muy positivamente, pues han permitido seguir trabajando al sector y manteniendo la garantía en nuestras producciones”, añade el presidente de Ecovalia.Por otra parte, desde Ecovalia insisten que en ese mismo periodo y sumado a los trabajos atrasados, las autoridades de control y los organismos de certificación deberán actualizar procedimientos y documentos para la aplicación del nuevo Reglamento, incluidos los actos delegados que están pendientes de aprobación. Tendrán, asimismo, que capacitar a los inspectores sobre el nuevo Reglamento e informar a los productores ecológicos sobre las novedades que han de aplicar en 2021.Ante las inesperadas dificultades que la crisis del Covid-19 ha acarreado al sector de la producción ecológica, la asociación considera que no es conveniente añadir nuevos elementos de tensión en un momento crítico como es y va a ser 2020.Por todo ello, desde Ecovalia se solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, y a su titular Luis Planas, a que lidere en los foros correspondientes la solicitud de un aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 848/2018 por el tiempo suficiente que permita al sector la recuperación necesaria de esta crisis y la adaptación a las nuevas disposiciones.La asociación profesional española de la producción ecológica concluye que en estos días el sector está dando respuesta y dejando patente lo importante que es para una sociedad disponer de un abastecimiento estable de alimentos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente.