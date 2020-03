La provincia de Córdoba registra 27 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y roza ya los 70

Recetas

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de informar que se han confirmado en la provincia de Córdoba 27 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 68, de los que 18 permanecen ingresados en algún centro hospitalario y los 50 restantes se encuentran "en seguimiento activo". La provincia no ha registrado ningún fallecido por el momento ni, tampoco, ningún alta médica entre las personas contagiadas por el Covid-19.Según la Junta de Andalucía, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Por su parte, el resto de casos en Andalucía, no refieren cambios desde el último comunicado.La Consejería de Salud y Familias ha aumentado a once los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus tras habilitarse también en del Hospital Regional de Málaga; junto a este están disponibles los del complejo hospitalario de Jaén, Virgen Macarena, Hospital de Jerez, Juan Ramón Jiménez, Costa del Sol, Puerta del Mar, San Cecilio, Virgen de las Nieves, Reina Sofía y Virgen del Rocío.Por otro lado, los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin acudir al centro de salud. Así, cuando llamen para pedir cita, los profesionales del centro de salud o de Salud Responde preguntarán el motivo de la consulta, si este es receta, en las próximas 48 horas lo llamará su médico y cargarán a la tarjeta sanitaria las recetas que el paciente necesite. Con esta medida se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todos aquellos pacientes que lo necesiten.La Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus tanto en el 900 400 061 y el 955 540 060 de Salud Responde, como las recibidas en los ocho centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía.Desde el 25 de febrero hasta el domingo 15 de marzo, Salud Responde ha gestionado 76.559 consultas a través de los teléfonos sobre el coronavirus, siendo atendidas 16.523 en el día de ayer. Junto a ellas, los centros coordinadores del 061 han atendido en este periodo 14.410 consultas por el mismo motivo, 1.541 de ellas durante la jornada de ayer.A través de la aplicación de Salud Responde se ha recibido en este periodo 308.201 consultas al apartado de información sobre coronavirus, 45.306 de ellas para realizar el test rápido habilitado este sábado con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitar su toma de decisión.La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias continúa adoptando medidas para dar respuesta al incremento de la demanda y cuenta en estos momentos con 202 operadores en Salud Responde que cubren 125 nuevos puestos de teleoperación para la atención exclusiva de las llamadas por coronavirus.De igual forma está reforzando el servicio en los centros coordinadores de 061 con profesionales de teleoperación con 95 operadores para 32 puestos y de personal sanitario de medicina y enfermería para toda Andalucía (24 médicos y 27 enfermeros que se distribuyen 1 médico y un enfermero de refuerzo por provincia). A ellos se suman 3 enfermeros de refuerzo en Salud Responde y 24 para los centros del 112 (1 enfermero por turno 12 horas en cada provincia).Ante esta situación extraordinaria rogamos a las personas usuarias que hagan un uso responsable de las líneas. Pueden informarse sobre el coronavirus también en las páginas web de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad, así como en la aplicación de Salud Responde.