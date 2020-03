La Junta de Andalucía refuerza con 95 profesionales la atención en los centros sanitarios de la provincia

Medidas concretas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Gobierno andaluz ha contratado hasta ahora a 95 profesionales sanitarios para reforzar los centros sanitarios en la provincia de Córdoba para tratar de hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19 y, de este modo, garantizar la atención y la asistencia tanto a las personas que se vean contagiadas por el coronavirus como a las que acudan a los centros hospitalarios por cualquier otro motivo.Por otro lado, los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía siguen trabajando para reorganizar la atención a sus pacientes, planificando diferentes medidas que garantizan la actividad urgente y preferente y, además, promueven la atención telefónica y telemática siempre que sea posible.La reordenación de la actividad es constante y se hace en base a las medidas establecidas por la Consejería de Salud y Familias para los centros sanitarios y también siguiendo las directrices que marca el plan de contingencia del hospital, en constante cambio.En este sentido, las diferentes unidades asistenciales del complejo sanitario elaboran sus propios planes de contingencia para prestar asistencia y cuidados a sus pacientes en estos momentos de pandemia por coronavirus. La Dirección Gerencia del centro agradece su esfuerzo a los profesionales y lanza un mensaje de tranquilidad a la población.Se ha habilitado una línea de teléfono (957 510 000) para resolver dudas generales de la ciudadanía relacionadas con su cita médica, prueba diagnóstica o intervención programada. Para poder dar una respuesta individual a quienes pregunten, el hospital ha contratado a más telefonistas y, además, se ha creado un grupo de profesionales –tanto en activo como jubilados– que conectados desde casa en la mayoría de los casos, hace las gestiones pertinentes para tranquilar la ciudadanía y arreglar su situación.Este equipo de informadores comienza a trabajar hoy mismo en turnos de mañana y tarde. Cerca de una veintena de profesionales –casi todos de enfermería y administrativos– con un conocimiento profundo de la gestión hospitalaria dará respuesta a lo que la ciudadanía necesite. La Dirección del centro agradece su disponibilidad a este grupo de profesionales que hará las gestiones necesarias para que los pacientes no tengan que moverse de casa para resolver sus dudas y cambiar sus citas cuando sea preciso.Los canales en redes sociales del hospital también son una vía comunicativa con los usuarios, donde pueden hacernos llegar sus interrogantes. Además, estamos trabajando en el desarrollo de otras aplicaciones informáticas para poder mejorar en breve esta información de servicio público.Las primeras consultas y pruebas diagnósticas que se mantienen en estos momentos son las de primer diagnóstico o estudio de patologías potencialmente graves u oncológicas, así como el seguimiento de los embarazos. También siguen en pie las citas y la atención de los pacientes que requieran tratamiento con soporte hospitalario (por ejemplo, tratamientos propios de hospital de día de oncología).Por su parte, se aplazan o suspenden las citas presenciales de consulta programada de revisión que no sea oncológica, sustituyéndolas en la medida de posible por consultas no presenciales (vía telefónica o telemática).En cuanto a la cirugía, se mantiene la actividad urgente, preferente y oncológica, así como las intervenciones necesarias para resolver problemas potencialmente graves de los pacientes, los partos y las cesáreas y disminuirá la programación de cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor ambulatoria en función de la disponibilidad del personal asistencial y de la situación epidémica local.Un consejo importante por parte de los profesionales sanitarios es que, a quienes se les haya mantenido la cita, eviten venir si presentan tos, fiebre o síntomas respiratorios.Para evitar la aglomeración de pacientes en las salas de espera, se amplía el horario de consulta y se dilatan los tiempos. También se recuerda que, cuando vengan al hospital, deben traer el documento que justifica su visita para que le permitan el acceso. Estas medidas buscan proteger a los pacientes y a los profesionales ante la previsible expansión en el número de casos de infección por Covid-19 que se pueda producir en los próximos días y a fin de evitar una exposición innecesaria a la ciudadanía en un centro sanitario.