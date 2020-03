El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba hace un llamamiento para no dejar de donar sangre

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba ha hecho un llamamiento a la población para que no se deje de donar sangre a pesar del Estado de alarma decretado ante la pandemia del Covid-19. Desde el CTTC apuntan a la necesidad de seguir contando con donaciones para atender la demanda de sangre y hemoderivados que son imprescindibles para el funcionamiento de los hospitales de la provincia.La donación de sangre se encuentra dentro de las actividades que recoge el decreto que establece las medidas del estado de alarma, por lo que en el CTTC se han implantado medidas de prevención adicionales para conseguir espacios seguros.En ese sentido, se recomienda no acudir a donar si se tiene fiebre o afecciones respiratorias en los últimos 14 días, si se está en cuarentena o si se ha estado con una persona enferma. Tampoco deben donar sangre las personas que hayan viajado a una zona de riesgo en el último mes o que hayan estado en zonas españolas de alta transmisión comunitaria en los últimos 14 días. Además, es obligatorio lavarse las manos antes de acudir a donar y mantener la distancia de seguridad en salas de espera en el CTTC, donde el personal ha extremado las medidas de higiene.La implantación del estado de alarma sólo ha conllevado el aplazamiento de las campañas especiales que se hacían en la Universidad de Córdoba, al haberse suspendido la actividad docente presencial. En reposición de esas campañas, el Autobús de Donantes estará hasta el jueves en el Paseo de la Victoria, frente al Mercado Victoria, en horario de 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde.El CTTC mantiene igualmente los horarios de donación en su sede principal, de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.30 de la noche, de lunes a viernes, y de 8.30 a 14.30 de la tarde los sábados. Además, equipos móviles mantienen sus visitas periódicas a distintos municipios de la provincia, tal y comoLos requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.