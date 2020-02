Más de 450 escolares participan en Baena en la séptima edición de las Olimpiadas Escolares por el Día de la Paz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Más de 450 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º de la ESO participaron durante la mañana de ayer en la séptima edición de las Olimpiadas Escolares por el Día de la Paz y la No Violencia celebradas en el municipio de Baena. La actividad, que se inició a las 9.30 de la mañana, comenzó con una marcha desde el parque Ramón Santaella hasta el casco histórico, mostrando algunas pancartas en honor a los valores que se pretende promulgar entre la ciudadanía durante la conmemoración de esta efeméride.Los alumnos del Ciclo Formativo en Animación de Actividades Físicas y Deportivas trabajaron esta actividad, que desde los últimos siete años, se viene desarrollando cada 30 de enero por la Delegación Municipal de Educación en colaboración con el IES Luis Carrillo Sotomayor. Por segundo año consecutivo se designaron las inmediaciones del Castillo de la Almedina y la Plaza Palacio como escenarios para desarrollar estos juegos de habilidad.Ramón Martín, concejal de Educación y primer teniente de alcalde, inauguró el evento dando la bienvenida a todos los alumnos y explicó el motivo de repetir, un año más, la temática medieval de la actividad, que "tiene como objetivo acercar a los escolares al rico patrimonio histórico que posee Baena y hacerlos disfrutar de él de una forma divertida y rica en valores".Más de 45 grupos de niños se divirtieron en 90 pruebas bajo el mismo mensaje de paz y convivencia que se quiso transmitir con esta actividad, en la que se fomentaron valores como la amistad, la convivencia y el trabajo en equipo, ya que, como bien aclaró el concejal de Educación Ramón Martín, “los grupos no vienen hechos desde cada colegio, sino que se forman aleatoriamente aquí mismo y así se fomenta también la convivencia y las relaciones con los compañeros de otros centros”.Por parte del IES Luis Carrillo de Sotomayor, el coordinador de esta actividad fue Rodrigo Hernández quien, tras dar la bienvenida, detalló el desarrollo de estas VII Olimpiadas Escolares por la Paz y la No violencia que, “se componen de una serie de pruebas con divertidos juegos de habilidad, que los grupos de escolares irán hallando a lo largo del entorno del Castillo y donde tendrán que ir superando, con la ayuda de un monitor, para ir sumando el mayor número de puntos”.