José Luis Salas | La cartelera de El Salas

JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Jay Roach. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Alice Eve, Kate McKinnon, Allison Janney, Ashley Greene, Alanna Ubach, Stephen Root, Malcolm McDowell, Mark Duplass, Connie Britton, Rob Delaney y Mark Moses. Peliculón sobre las mujeres que lograron quitar de en medio al creador de Fox, que utilizaba su posición para cometer numerosos abusos sexuales.Director: Cathy Yan. Con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Chris Messina, Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams y Derek Wilson. Después de separarse del Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra. Mujeres de Gotham al poder.Director: Terrence Malick. Con August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Bruno Ganz, Karin Neuhäuser, Tobias Moretti, Matthias Schoenaerts y Ulrich Matthes. Un devoto esposo y padre se niega a luchar para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sigue es un drama contado por Malick. Palomiteros del cine, abstenerse: ésta no es para vosotros.Director: Ludovic Colbeau-Justin. Con Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie Verbeeck y Carole Brana. La nueva comedia de Dany Boon lo presenta como un loco que dice ser realmente un espía. El doctor que le atiende empieza a tener razones para pensar que tal vez diga la verdad.Director: Charles E. Bastien. La famosa franquicia televisiva tiene un nuevo episodio para la gran pantalla y va de carreras de coches.Directores: Joseba Ponce e Imanol Zinkunegi. Un fin de semana con la abuela incluye magia y viajes en el tiempo, así como un par de villanos en continua persecución. ¿Quién no se apunta?Director: Isabelle Favez. Cine animado para los más pequeños y con un claro mensaje de tolerancia. Todo empieza con una joven cebra adoptada por una familia de caballos.Director: Levan Akin. Con Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili, Marika Gogichaishvili, Kakha Gogidze, Levan Gabrava, Ana Makharadze, Nino Gabisonia, Mate Khidasheli, Aleko Begalishvili, Nia Gvatua, Lucas Hesling, Ketie Danelia y Giorgi Aladashvili. La candidata para representar a Suecia en los Oscars nos lleva a una importante academia de baile donde la pasión y el amor se mezclan con los recelos y la competitividad.Director: Joe Begos. Con Dora Madison, Tru Collins, Rhys Wakefield y George Wendt. Una artista en crisis descubre que con el asesinato logra una certera inspiración, en la que no falta tampoco el aliño de algunas drogas.Director: Jaione Camborda. Con Melania Cruz, Nagore Arias, Rosa Puga Dávila, Iria Parada, Tito Asorey y Mabel Rivera. Una ida de olla, donde es complicado diferenciar lo real de lo que no lo es. Un pueblo, un grupo de mujeres y dos forasteros con extrañas intenciones.