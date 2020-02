Cultura y Google presentan el proyecto de digitalización de los archivos andaluces, 'Maravillas de Andalucía'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, ha presentado, un proyecto de colaboración con Google Arts and Culture, la iniciativa de la compañía que busca acercar el Arte, la Historia y la Cultura a todo el mundo, para la difusión y puesta en valor del patrimonio documental andaluz.Del Pozo ha reseñado que esta iniciativa "es una gran oportunidad para difundir y dar a conocer a nivel mundial el excelente patrimonio cultural custodiado en nuestras instituciones, utilizando herramientas y tecnologías digitales de última generación ofrecidas por Google".consiste en la incorporación al proyecto de más de 1.400 documentos digitalizados, algunos de ellos por primera vez, que ilustran más de 500 años de la historia de la comunidad, procedentes de los ocho archivos históricos provinciales de Andalucía, del Archivo General de Andalucía y del Archivo de la Real Chancillería de Granada, algo que, en palabras de la consejera, supone "fomentar el conocimiento por parte de la ciudadanía del amplio y valioso patrimonio del que disponen nuestros archivos".Este nuevo proyecto alojado en la página web de Google Arts and Culture ofrecerá documentos que plasman la vida económica, comercial, industrial, cultural y social de Andalucía a través de 35 exposiciones virtuales, ocho de ellas colectivas. Entre ellas destacan los testimonios que documentan cómo se logró la autonomía para Andalucía, con documentos del Archivo General de Andalucía; los textos que documentan el proceso de internacionalización de las minas de Huelva, procedentes del Archivo Histórico Provincial de Huelva; o el papel de las mujeres andaluzas a través de documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga.Los usuarios también podrán realizar recorridos por exposiciones colectivas y conocer las fiestas andaluzas más emblemáticas, dar un paseo virtual por los edificios que custodian el legado documental andaluz o conocer de cerca algunos de los documentos más importantes, como el poder de los herederos de Zacarías Arguli, un escrito con un valor histórico-cultural incalculable, el único en lengua armenia, que conserva el sello anular impreso en tinta que procede de 14 familias originarias de la actual Siria, custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.Asimismo, se podrán realizar recorridos virtuales 360º de los edificios de siete archivos históricos, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural, entre ellos el Archivo Histórico Provincial de Jaén, el Archivo de la Real Chancillería de Granada o el Archivo Histórico Provincial de Málaga.es una herramienta que "acerca el arte y la cultura andaluzas a los más jóvenes y a las personas con capacidades diferentes, que, gracias a iniciativas como estas tienen a su disposición una herramienta para el conocimiento de nuestras instituciones", en palabras de la consejera.El proyectose engloba en la plataforma Google Arts and Culture en la que se exponen y gestionan una amplia recopilación de imágenes, en alta resolución, de obras de distintas disciplinas artísticas de todo el mundo. Con la incorporación de los documentos que se conservan en los archivos gestionados por la Junta, tras la inclusión de los museos y conjuntos, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se sitúa a la vanguardia en la difusión nacional e internacional de su patrimonio a través de una plataforma con proyección mundial.