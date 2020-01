José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Sam Mendes. Con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq, Colin Firth y Benedict Cumberbatch. Todo un ejercicio cinematográfico mayúsculo al servicio de una historia en las trincheras de la Gran Guerra. Brutal, obligado verla.Director: Carlos Iglesias. Con Carlos Iglesias, Eloisa Vargas, Ana Arias, José Mota, Ana Fernández, Santiago Segura, Roberto Álamo, María José Alfonso, Crisaide Mendes Jones, Esther Regina, Alexandra Nicod Rickenbacher y Anahí Beholi. Comedi-drama de tono crepuscular sobre parejas y planes que no salen como se espera, en el afán de no perder un último tren en la vida.Director: Alfonso Gómez-Rejón. Con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Matthew Macfadyen, Tom Holland y Tuppence Middleton. La pelea entre los descubridores de la energía eléctrica tal y como la conocemos en la actualidad… ¡Cuidado con la factura!Director: Robert Eggers. Con Willem Dafoe, Robert Pattinson y Valeriia Karaman. Dos fareros obligados a compartir existencia ante una tormenta que parece no remitir nunca, en un lejano faro de Nueva Inglaterra.Director: Oleg Stepchenko. Con Jason Flemyng, Anna Yao, Anna Churina, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Rutger Hauer, Charles Dance, Paul Allica, Narupornkamol Chaisang, Barret Coates, Chayanit Chansangavej, Vladimir Dolinskiy, Christopher Fairbank y Aleksandr Gorbatov. Hacer un mapa de Rusia nunca había sido más emocionante, especialmente cuando se juntan Schwarzenegger y Jackie Chan.Director: Lucía Alemany. Con Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Sonia Almarcha, Josh Climent, Bogdan Florin Guilescu y Lidia Moreno. Drama juvenil muy de pueblo, sobre un embarazo no deseado y las ganas de dejar atrás muchas ataduras, en pos del arte y del circo.Director: Justine Triet. Con Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Sandra Hüller, Niels Schneider, Laure Calamy, Paul Hamy y Arthur Harari. La vida de una terapeuta se pone patas arriba justo cuando quiere dedicarse a escribir. Pero una singular paciente llama a su puerta...Director: Sebastián Muñoz. Con Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado, Gastón Pauls, Sebastián Ayala, Lucas Balmaceda, Jaime Leiva, Catalina Martin, Cesare Serra, Paola Volpato, Nicolás Zárate y Paula Zúñiga. Trama carcelaria en el Chile previo al golpe de Estado de Pinochet.