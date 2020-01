El Taller de Reciclaje y Creación Artística realiza una obra con materiales reciclados en una calle de Baena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Baena cuenta desde las pasadas navidades con una obra de arte realizada con materiales reciclados gracias al compromiso mostrado por los participantes en el Taller de Reciclaje y Creación Artística, incluido en el programa de actividades navideñas de la Casa de la Juventud y dirigido por el artista local Sake.El bajo relieveha sido creado por un grupo de jóvenes de edades comprendidas entre los 7 y 15 años, que para su elaboración no han dispuesto de más materiales que todos aquellos plásticos, latas y botellas que pueden encontrarse en el municipio.La idea está inspirada en el artista jienense José F. Ríos, quien ya aprovechaba materiales en desecho para darles una segunda oportunidad. Así, más de una decena de jóvenes han invertido su tiempo durante las vacaciones en retirar basura de las zonas de ocio más concurridas, para a través del arte, darles una segunda vida.Esta iniciativa no sólo mejora la estética local, si no que pretende concienciar a los más pequeños de la necesidad ineludible de hacer de nuestro planeta un lugar más habitable.ya se puede visitar en la renovada calle Bermúdez Cañete.