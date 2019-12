Medio centenar de ciudadanos bloquean la N-432 para exigir al Gobierno su conversión en la autovía A-81

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Plataforma Ciudadana Baenense por la Conversión en Autovía de la N-432 realizó ayer a mediodía un nuevo corte de esta carretera para reivindicar su conversión en la A-81. Esta acción para reclamar la nueva estructura contó con la participación de medio centenar de personas a pesar de la jornada de fuertes rachas de viento y lluvia registradas a lo largo de toda la jornada.A este quinto corte de la carretera en Baena se unieron también vecinos de las localidades de Castro del Río y Espejo. En esta ocasión las retenciones no fueron especialmente significativas ya que el corte, a diferencia del realizado en el mes de octubre, fue intermitente. Así, la carretera se abrió al tráfico cada diez minutos y durante treinta minutos continuos como en anteriores ocasiones.Tanto la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, como el presidente de la plataforma, Francisco Serrano, coincidieron en la necesidad de estas acciones y su eficacia. "Hay que levantar la voz, decir que queremos la autovía y aunque haga mal tiempo nos unimos todos en un nuevo corte de carretera para que nos escuchen reclamar esta autovía que es tan necesaria para el desarrollo de Baena", apuntó la alcaldesa de Baena.Asimismo, Piernagorda reclamó el diseño por unanimidad de todos los partidos de una planificación con cuantías y plazos para acometer esta obra "que es urgente", ya que consideró que "sino será una pérdida de tiempo, más expectativas frustradas porque ha día de hoy no tenemos nada".Por su parte, el presidente de la plataforma aseguró que estas movilizaciones "están teniendo bastante repercusión, se está oyendo la voz de los baenenses y la plataforma cada vez está más presente en muchas partes del territorio, no solo de la comarca". A pesar de ello, Serrano reconoció que "no sé si finalmente tendrá su recompensa, que es la conversión de la carretera"