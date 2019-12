La Diputación celebra cuatro décadas de consistorios democráticos con un homenaje a sus responsables

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba acogió ayer la conmemoración de los 40 años de ayuntamientos democráticos, acto que contó con la presencia de un importante número de responsables municipales de todas las localidades de la provincia, así como con ex presidentes de la institución provincial.Durante su intervención, el actual presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, remarcó la importancia de un encuentro "con el que se pone en valor a quienes han sido los protagonistas de estos 40 años, que no son otros que los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales de cada uno de nuestros pueblos".Ruiz insistió en que ellos han sido "los promotores del cambio, de la revolución y del desarrollo de los municipios cordobeses, todo un proceso de democratización que nos ha llevado hasta la situación actual, en la que contamos con excelentes vías de comunicaciones e instalaciones municipales que nos permiten prestar servicios de calidad a la ciudadanía"."Hoy es el día de poner en valor todo ese trabajo y dedicación, y un concepto, el de municipalismo, además de poner sobre la mesa los retos de futuro a los que la política local debe hacer frente", continuó Ruiz.El presidente de la Diputación de Córdoba señaló, además, cómo el municipalismo "nunca lo tuvo fácil, pero hoy afronta nuevas situaciones vinculadas a la normativa actual y que coarta la autonomía local, unas pautas que nos dicen a los ayuntamientos que tenemos que ahorrar, cuanto tenemos que gastar y que nuestros ahorros no pueden ser invertidos en nuestros vecinos y vecinas".Asimismo, Ruiz abundó en que "por esto último hoy alzamos la voz, poniendo el foco en que somos la administración más cercana a la ciudadanía y que queremos recuperar la autonomía que hemos perdido". "Y en todo este proceso, la Diputación también tuvo, y sigue teniendo, un papel fundamental, convirtiéndose en articuladora del progreso provincial, nivelando desigualdades que en aquellos años eran de gran calado", apostilló.Además, el máximo responsable de la institución provincial recordó cómo la creación de las empresas provinciales "supuso un punto de inflexión en la gestión y la modernización de nuestros pueblos".Del mismo modo, Ruiz remarcó que "la provincia de Córdoba fue pionera en la implantación de un proyecto de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, al que luego siguieron iniciativas para articular el ciclo integral del agua, la promoción de vivienda pública y la centralización de la recaudación y la gestión informática de los municipios"."Se promovió el turismo a través del Patronato Provincial, se crearon zonas de trabajo social y se apoyó de manera decidida la creación de mancomunidades para comarcalizar la prestación de servicios, así como el Consejo de Alcaldes", apuntó Ruiz."Se trata, en definitiva, de grandes pasos que hemos dado juntos para afianzar la democracia madura que es hoy nuestra provincia", aseguró el presidente de la Diputación de Córdoba a modo de conclusión.Por otro lado, durante el acto de conmemoración de los 40 años de ayuntamientos democráticos, se ha presentado el libro XL Años de vida democrática, Diputación de Córdoba 1979-2019. Día a día, pueblo a pueblo, de Juan Gregorio Nevado.Además se procedió a la entrega de un recuerdo conmemorativo a los ex presidentes de la Diputación de Córdoba, siendo estos Julián Díaz, José Mellado, Matías González, María Luisa Ceballos y, el actual, Antonio Ruiz. Dicho recuerdo fue entregado también a los alcaldes y alcaldesas actuales de cada una de las corporaciones municipales, y a los ex alcaldes y ex alcaldesas de los pueblos de la provincia.El acto contó, asimismo, con las intervenciones de María Pilar Granados, primera mujer alcaldesa en Córdoba, y Julián Díaz, en nombre de los ex presidentes de la Diputación de Córdoba, concluyendo con las palabras del actual responsable de la institución provincial, Antonio Ruiz.