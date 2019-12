José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Tom Hooper. Con Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Laurie Davidson, Rebel Wilson, Robert Fairchild, Steven McRae, Eric Underwood, Ray Winstone, Zizi Vaigncourt-Strallen, Mette Towley, Melissa Madden-Gray, Bluey Robinson, Aaron Jenkins y Yasmin Harrison. Versión para la pantalla grande del megafamoso musical, con partitura de Andrew Lloyd Weber… Despiporre digital y maquillaje de la señorita Pepis.Directora: Greta Gerwig. Con Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk y Louis Garrel. Nueva versión, y ya van unas cuantas, de la novela de Louisa May Alcott, publicada en 1868. Drama familiar femenino a troche y moche.Directores: Nick Bruno y Troy Quane. Con las voces originales de Tom Holland, Will Smith, Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled, Masi Oka y Goldie Hawn. Un corto animado de Lucas Martell sirve como punto de partida para un imaginativo largometraje sobre espías, inventores de cachivaches y un jovenzuelo que se cuela en la acción.Director: Hirokazu Koreeda. Con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier, Clémentine Grenier, Manon Clavel, Alain Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool y Laurent Capelluto. Drama sobre las consecuencias familiares que genera una estrella del cine francés cuando decide publicar un libro de memorias sin tapujos.Director: Keiichi Hara. Con las voces originales de Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, Kumiko Asô, Nao Tôyama, Keiji Fujiwara, Akiko Yajima y Masachika Ichimura. Una historia manga en la que una joven carente de confianza verá cómo en otros mundos puede ser una especie de Mesías.