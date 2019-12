Emergencias 112 Andalucía recomienda informarse de las medidas de seguridad en las fiestas de Fin de Año

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, ofrece una serie de consejos y recomendaciones para contribuir a la celebración de fiestas y cotillones de Fin de Año seguros y sin sobresaltos. A fin de asegurar el buen desarrollo de estos eventos, se aconseja informarse con antelación de las medidas de seguridad, evacuación y autoprotección que ofrecen los promotores de los mismos.Desde el 112 se aconseja afrontar las fiestas y encuentros navideños con responsabilidad, evitando conductas que entrañen riesgos y aplicando criterios de prevención en las celebraciones y reuniones que congregan a un importante número de personas, muchas de ellas jóvenes.Por ello, se insta a las personas que celebrarán la entrada de año en cotillones y macrofiestas a informarse con antelación a la celebración de las fiestas de las medidas de seguridad y evacuación puestas a disposición por los organizadores. Igualmente, es exigible información acerca del aforo total del local, el número de entradas puestas a la venta y la comunicación o declaración responsable de la actividad a la autoridad competente.Antes de la celebración, es recomendable una visita previa al local durante la que se compruebe que los recintos ofrecen los requisitos de seguridad exigibles tales como la existencia de las salidas de emergencia correspondientes, medidas contraincendios y presencia de extintores.En el caso de las salidas de emergencias, se recuerda que deben estar convenientemente señalizadas y se debe comprobar que funcionan correctamente, no pueden encontrarse atascadas ni obstruidas por otros objetos que impidan su uso en caso de que se produzca una emergencia. Asimismo, los sistemas e itinerarios de evacuación deben estar bien explicados y ser fácilmente distinguibles.En el interior de los recintos, especialmente en aquellos que sean cerrados, se debe adoptar una conducta responsable y evitar actuaciones imprudentes que puedan propiciar situaciones de riesgo. No dar empujones, no crear situaciones de pánico y evitar peleas durante la celebración son algunas pautas que ayudan a mantener la calma y garantizar la seguridad general. Recordar además que está prohibido el uso de bengalas o productos de pirotecnia en espacios cerrados ya que pueden crear situaciones de pánico y provocar incendios.La asistencia a este tipo de eventos suele realizarse en grupos por lo que se aconseja acordar puntos de encuentro alternativo fuera del recinto de la fiesta para tenerlo como referencia en caso de cualquier incidente. Si se produjera cualquier incidente y fuera necesario evacuar el recinto, se debe hacer siempre de manera pausada y sin atropellos ni empujones; hay que mantener la calma y evitar correr para no producir avalanchas, además de seguir las indicaciones de los servicios del orden y seguridad del evento.Se recomienda un uso responsable del alcohol para evitar peleas o situaciones indeseadas en estas celebraciones que congregan a un importante público, muchos de ellos jóvenes. Asimismo, el 112 señala que conservar la entrada al evento así como los folletos publicitarios es muy recomendable en caso de que haya que presentar reclamaciones ante posibles adversidades.Por último, desde Teléfono de Emergencias de Andalucía se reitera la necesidad de disfrutar de la fiesta con responsabilidad y civismo y, ante cualquier situación de peligro, llamar al 1112, teléfono gratuito y disponible todos los días del año para todo tipo de emergencia.