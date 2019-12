El Colegio de Médicos de Córdoba y la Cátedra Andaluza de Gastronomía reciben el premio 'Oro Virgen Baena'

Embajadores y cofrades de honor

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Semana del Aceite Fresco de Baena celebró anoche su acto principal la XXII Gala Internacional Oro Virgen Baena, con la que el Ayuntamiento de la localidad y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena buscan la promoción y difusión de este producto, así como el reconocimiento y agradecimiento de la trayectoria de instituciones y profesionales que en su día a día cumplen también esta función.El punto central de la noche fue la entrega del premioque este año ha recaído en el Colegio de Médicos de Córdoba y la Cátedra Andaluza de Gastronomía. El propio presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, recogió el premio, con el que se mostró agradecido y apuntó que "siempre me ha gustado la educación para la salud y la promoción de la salud y desde el Colegio de Médicos he visto que es una plataforma para hacerlo llegar a más personas y contagiar a los ayuntamientos con el premio saludable que damos todos los años".Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos indicó que la institución tiene un convenio con la DOP Baena para promocionar estilos de vida saludables "y el aceite de oliva virgen extra es un pilar en ellos". "Promocionando la salud se ahorra dinero, se ahorra sufrimiento y se solucionaría a largo plaza la situación actual de sanidad en cuanto a masificación, mala atención", aseguró, a la vez que hizo un llamamiento para apostar por la educación en salud "ya que contagiar a los más pequeños, la importancia de los hábitos de vida y nutricionales saludables es el camino".Por su parte, el director de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, Rafael Moreno Rojas, recogió el premioa la Cátedra Andaluza de la Gastronomía. "Dentro de la labor que desarrollamos a favor de la Gastronomía de Andalucía, el aceite de oliva virgen extra es una de nuestras señas de identidad gastronómica", indicó Moreno, quien resaltó que la DOP Baena "tiene unas directrices muy claras a favor de la calidad que encajan muy bien con la línea de trabajo de la Cátedra, por lo que es complementaria a nuestras actividades y formamos un equipo muy cohesionado".En esta línea, Moreno detalló las diferentes colaboraciones entre ambas instituciones, como la promoción del aceite de oliva virgen extra fuera de Andalucía y en proyectos como el destinado a la promoción del valor del aceite como ingrediente en las recetas tradicionales. El director de la Cátedra también dio a conocer el estudio que están llevando a cabo sobre la utilización del aceite de oliva virgen extra en la fritura saludable.Antes de la entrega del premio, la Cofradía Amigos del Olivo realizaba sus nombramientos de embajadores de honor y nuevos cofrades de honor. La Cofradía distinguió como embajadores de honor del aceite de oliva virgen extra a la Secretaria del Comité Olímpico Español, Victoria Cabezas, que manifestó su ilusión e indició que "la relación del deporte con el aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Baena es muy estrecha y este magnífico producto está representado en nuestras actividades deportivas y protocolarias habitualmente".En nombre de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo recogió su nombramiento como embajadora de honor de la Cofradía, Almudena Villegas, comendadora en Córdoba de esta institución. "La Academia verdaderamente se tomará esta embajada con mucha ilusión y mucho ímpetu, ya que además tiene mucho que ver con nuestros propios objetivos de colaborar con el extraordinario producto andaluz", indicó Villegas.Asimismo, como cofrades de honor fueron nombrados José Rafael Cárdenas, director del Centro de Excelencia del Aceite de Oliva de la empresa alemana GEA y autor de diferentes libros sobre aceite de oliva y coautor de numerosas publicaciones científicas sobre el aceite; y el maestro de molino de la almazara Núñez de Prado Gerardo Comino Cuevas.La Gala contó con la presencia de la Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera, quien destacó "el trabajo callado y constante" de los que hacen posible el aceite de oliva virgen extra e hizo referencia al turismo gastronómico en el que "siempre está presente aceite, del que no tenemos competencia".Por su parte la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, agradeció la labor de la DOP Baena e hizo referencia a la "importancia de la calidad como elemento diferenciador". "Desde el Ayuntamiento confiamos en este sector, no centraremos en lo que os preocupa, más medios para el ámbito rural, caminos rurales, infraestructuras, ordenanzas, siempre escucharemos vuestras demandas", señaló.También tomó la palabra el presidente de la Denominación de Origen Baena, Javier Alcalá, que solicitó a los nuevos embajadores y cofrades "hacer un apostolado predicando las bondades de este aceite de oliva virgen extra", a la vez que señaló que hay que seguir con luchando y trabajando por el sector porque "2019 están siendo un año difícil para los agricultores con precios que no remontan, el Brexit y los aranceles de Estados Unidos".Este acto central de la Semana del Aceite Fresco de Baena estuvo amenizado por música en directo de José Antonio Varo Moreno a la batería y al violoncello, David Vargas Moreno con el saxo, y Juan María Villa al piano. Además, el Ayuntamiento y la Denominación de Origen rindieron un homenaje a la presidenta de la Cofradía Amigos del Olivo, Rosi Velasco.