Pérdida de memoria por estrés: causas, síntomas y diferencias con el Alzheimer

Olvidar dónde hemos dejado las llaves, no recordar el nombre de una persona conocida o entrar en una habitación sin saber qué íbamos a buscar son situaciones cotidianas que pueden generar preocupación, especialmente cuando se repiten. Sin embargo, estas dificultades no siempre están relacionadas con una enfermedad neurodegenerativa.
El estrés prolongado, la falta de descanso y la sobrecarga mental también pueden afectar a la atención y, por tanto, a nuestra capacidad para recordar, según indica el doctor Ernesto Orozco, jefe del servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén.
El doctor Orozco explica que las consultas por problemas de memoria no son exclusivas de las personas mayores. También acuden personas de 30, 40 y 50 años que perciben que les cuesta más concentrarse, encontrar palabras o recordar información en su vida cotidiana. En muchos de estos casos, los síntomas pueden estar relacionados con alteraciones de la atención, trastornos del sueño o situaciones de estrés mantenido. “No todos los problemas de memoria están relacionados con una enfermedad neurodegenerativa. En numerosas ocasiones encontramos alteraciones de atención, trastornos del sueño u otros factores que pueden abordarse y mejorar”, señala el especialista.
El estrés es una respuesta fisiológica necesaria para afrontar situaciones que requieren adaptación. En este proceso interviene el cortisol, una hormona que ayuda a regular la disponibilidad de energía y participa en los mecanismos de respuesta del organismo. El problema aparece cuando la respuesta al estrés se mantiene durante mucho tiempo o deja de regularse adecuadamente.
En estas circunstancias pueden producirse cambios en el funcionamiento de los circuitos cerebrales implicados en la atención, el aprendizaje y la memoria. Una de las estructuras más relevantes es el hipocampo, que desempeña un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos y en la capacidad de relacionar la información con el lugar y el momento en que se produjo.
El cortisol no es perjudicial por sí mismo. De hecho, una respuesta moderada y transitoria al estrés puede favorecer la consolidación de determinados recuerdos, especialmente aquellos asociados a experiencias emocionalmente intensas. Sin embargo, bajo una presión elevada podemos tener dificultades para recuperar información que conocemos bien, como ocurre cuando alguien se queda en blanco durante un examen o una exposición pública.
El doctor Orozco explica que el cerebro también tiende a priorizar la información emocionalmente relevante. Por eso podemos recordar con claridad una experiencia desagradable y, al mismo tiempo, olvidar cuestiones aparentemente sencillas. Cuando las preocupaciones ocupan buena parte de nuestra atención, resulta más difícil registrar adecuadamente otros datos y recuperarlos después.
Esta situación puede agravarse cuando el estrés se prolonga durante meses y se combina con un descanso insuficiente, incertidumbre personal o laboral y una elevada carga de responsabilidades. Aun así, el especialista subraya que “experimentar dificultades de memoria en una etapa de estrés no significa necesariamente que se estén produciendo lesiones cerebrales o una pérdida irreversible de capacidades”.
El doctor Orozco señala que el cerebro conserva durante toda la vida una capacidad de adaptación conocida como neuroplasticidad, que le permite reorganizar sus conexiones y modificar su funcionamiento. Por ello, cuando los problemas cognitivos están relacionados con factores como el sueño, el estado emocional o determinadas circunstancias tratables, pueden mejorar al identificar y abordar sus causas.
Entre las medidas que contribuyen a cuidar la memoria destaca la actividad física regular. Caminar a paso ligero unos 30 minutos cinco días a la semana puede ser un buen punto de partida, adaptando el ejercicio a las condiciones de cada persona. También es importante mantener una rutina de sueño estable y procurar dormir entre siete y nueve horas por noche en la mayoría de los adultos.
El especialista recomienda, además, reducir la multitarea, limitar las interrupciones del teléfono y dedicar períodos de tiempo a una sola actividad. Mantener una vida social activa, leer, aprender nuevas habilidades y reservar momentos de descanso también puede favorecer el bienestar cognitivo. Si las preocupaciones generan síntomas importantes de ansiedad o depresión, buscar ayuda profesional es otra medida relevante.
“No obstante, estos hábitos no sustituyen la valoración médica cuando los olvidos persisten o generan preocupación. Es importante prestar atención a su evolución, especialmente si las dificultades son progresivas, otras personas empiezan a observar cambios o los síntomas interfieren con las actividades habituales”, afirma el doctor.
“No es lo mismo olvidar ocasionalmente una palabra que presentar dificultades crecientes para conversar, orientarse o realizar tareas que antes resultaban habituales”, advierte el doctor Orozco. Además, existen causas potencialmente tratables que pueden afectar a la memoria, como las alteraciones tiroideas, el déficit de vitamina B12, la apnea del sueño, la depresión o los efectos de algunos medicamentos.
El Alzheimer de inicio joven existe, aunque es mucho menos frecuente que en edades avanzadas. Por ello, una valoración clínica permite orientar el diagnóstico y determinar si los síntomas responden a factores que pueden corregirse o requieren un estudio más específico.
Así, el doctor Orozco insiste en que los olvidos cotidianos no deben asociarse automáticamente con el Alzheimer, pero tampoco conviene restar importancia a las dificultades que persisten o empeoran. Identificar sus causas, cuidar el descanso, mantenerse físicamente activo y aprender a gestionar el estrés son pasos importantes para proteger la salud cerebral.
El estrés prolongado, la falta de descanso y la sobrecarga mental también pueden afectar a la atención y, por tanto, a nuestra capacidad para recordar, según indica el doctor Ernesto Orozco, jefe del servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén.
El doctor Orozco explica que las consultas por problemas de memoria no son exclusivas de las personas mayores. También acuden personas de 30, 40 y 50 años que perciben que les cuesta más concentrarse, encontrar palabras o recordar información en su vida cotidiana. En muchos de estos casos, los síntomas pueden estar relacionados con alteraciones de la atención, trastornos del sueño o situaciones de estrés mantenido. “No todos los problemas de memoria están relacionados con una enfermedad neurodegenerativa. En numerosas ocasiones encontramos alteraciones de atención, trastornos del sueño u otros factores que pueden abordarse y mejorar”, señala el especialista.
El estrés es una respuesta fisiológica necesaria para afrontar situaciones que requieren adaptación. En este proceso interviene el cortisol, una hormona que ayuda a regular la disponibilidad de energía y participa en los mecanismos de respuesta del organismo. El problema aparece cuando la respuesta al estrés se mantiene durante mucho tiempo o deja de regularse adecuadamente.
En estas circunstancias pueden producirse cambios en el funcionamiento de los circuitos cerebrales implicados en la atención, el aprendizaje y la memoria. Una de las estructuras más relevantes es el hipocampo, que desempeña un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos y en la capacidad de relacionar la información con el lugar y el momento en que se produjo.
El cortisol no es perjudicial por sí mismo. De hecho, una respuesta moderada y transitoria al estrés puede favorecer la consolidación de determinados recuerdos, especialmente aquellos asociados a experiencias emocionalmente intensas. Sin embargo, bajo una presión elevada podemos tener dificultades para recuperar información que conocemos bien, como ocurre cuando alguien se queda en blanco durante un examen o una exposición pública.
El doctor Orozco explica que el cerebro también tiende a priorizar la información emocionalmente relevante. Por eso podemos recordar con claridad una experiencia desagradable y, al mismo tiempo, olvidar cuestiones aparentemente sencillas. Cuando las preocupaciones ocupan buena parte de nuestra atención, resulta más difícil registrar adecuadamente otros datos y recuperarlos después.
Esta situación puede agravarse cuando el estrés se prolonga durante meses y se combina con un descanso insuficiente, incertidumbre personal o laboral y una elevada carga de responsabilidades. Aun así, el especialista subraya que “experimentar dificultades de memoria en una etapa de estrés no significa necesariamente que se estén produciendo lesiones cerebrales o una pérdida irreversible de capacidades”.
Hábitos que ayudan a cuidar la memoria
El doctor Orozco señala que el cerebro conserva durante toda la vida una capacidad de adaptación conocida como neuroplasticidad, que le permite reorganizar sus conexiones y modificar su funcionamiento. Por ello, cuando los problemas cognitivos están relacionados con factores como el sueño, el estado emocional o determinadas circunstancias tratables, pueden mejorar al identificar y abordar sus causas.
Entre las medidas que contribuyen a cuidar la memoria destaca la actividad física regular. Caminar a paso ligero unos 30 minutos cinco días a la semana puede ser un buen punto de partida, adaptando el ejercicio a las condiciones de cada persona. También es importante mantener una rutina de sueño estable y procurar dormir entre siete y nueve horas por noche en la mayoría de los adultos.
El especialista recomienda, además, reducir la multitarea, limitar las interrupciones del teléfono y dedicar períodos de tiempo a una sola actividad. Mantener una vida social activa, leer, aprender nuevas habilidades y reservar momentos de descanso también puede favorecer el bienestar cognitivo. Si las preocupaciones generan síntomas importantes de ansiedad o depresión, buscar ayuda profesional es otra medida relevante.
“No obstante, estos hábitos no sustituyen la valoración médica cuando los olvidos persisten o generan preocupación. Es importante prestar atención a su evolución, especialmente si las dificultades son progresivas, otras personas empiezan a observar cambios o los síntomas interfieren con las actividades habituales”, afirma el doctor.
“No es lo mismo olvidar ocasionalmente una palabra que presentar dificultades crecientes para conversar, orientarse o realizar tareas que antes resultaban habituales”, advierte el doctor Orozco. Además, existen causas potencialmente tratables que pueden afectar a la memoria, como las alteraciones tiroideas, el déficit de vitamina B12, la apnea del sueño, la depresión o los efectos de algunos medicamentos.
El Alzheimer de inicio joven existe, aunque es mucho menos frecuente que en edades avanzadas. Por ello, una valoración clínica permite orientar el diagnóstico y determinar si los síntomas responden a factores que pueden corregirse o requieren un estudio más específico.
Así, el doctor Orozco insiste en que los olvidos cotidianos no deben asociarse automáticamente con el Alzheimer, pero tampoco conviene restar importancia a las dificultades que persisten o empeoran. Identificar sus causas, cuidar el descanso, mantenerse físicamente activo y aprender a gestionar el estrés son pasos importantes para proteger la salud cerebral.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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