El Ayuntamiento de Montilla inauguró ayer por la tarde el alumbrado extraordinario de Navidad con un colorido pasacalles que comenzó a las 19.00 horas en la Plaza de la Merced y continuó con un pasacalles por el centro de la localidad, organizado por la empresa montillana Robot Group. La jornada concluyó en la Plaza de la Rosa, donde el grupo Soniquete ofreció un concierto, y sirvió también para dar a conocer la programación municipal prevista para las próximas fiestas navideñas.El encendido oficial de las luces marcó el comienzo de las celebraciones navideñas en Montilla, con una propuesta que combinó iluminación, música y actividades de animación en distintos espacios públicos. La Plaza de la Merced fue el punto de encuentro para los asistentes y el escenario del acto inaugural, a partir del cual comenzó el recorrido festivo por las calles del municipio.Una vez encendida la iluminación navideña, la empresa Robot Group se encargó de conducir un pasacalles que recorrió el centro de la ciudad con una propuesta llena de colorido y animación. Esta actividad permitió enlazar el acto de inauguración del alumbrado con la siguiente cita de la jornada, que tuvo lugar en la Plaza de la Rosa.En este último espacio actuó el grupo Soniquete, que ofreció un concierto para cerrar la celebración. De este modo, la música completó una jornada que comenzó con el encendido de las luces en la Plaza de la Merced y continuó con el recorrido festivo por las calles de Montilla.El Ayuntamiento aprovechó también la inauguración del alumbrado para presentar la programación especial de Navidad, integrada por diferentes actividades culturales, musicales y de ocio destinadas a públicos de todas las edades. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios del municipio, con una presencia destacada de las calles y plazas.Entre las iniciativas previstas figuran varias zambombas que tendrán lugar en diferentes puntos de Montilla, así como la casa de los Reyes Magos y una nueva edición del concierto de Montilla Vibra. A estas propuestas se añadirán otras actividades culturales y de ocio que forman parte de la programación municipal para las próximas fechas.La celebración llegó, además, después de que abrieran sus puertas dos de los principales atractivos navideños de la localidad: el Belén de Quintero y la sexta Exposición Playmobil, organizada por la asociación Cordoclicks. Ambas propuestas incorporan a la programación de estas fechas dos espacios de visita vinculados, respectivamente, con la tradición belenista y las recreaciones en miniatura.El Belén de Quintero puede contemplarse en el número seis de la calle San Luis, en pleno casco antiguo de Montilla y a escasos pasos del Mercado de Abastos. Se trata de una obra artesanal ideada y construida por el electricista Manuel Quintero, que ocupa una superficie aproximada de cuarenta metros cuadrados y reúne cientos de figuras articuladas.Una de las principales características de este montaje reside en los complejos automatismos eléctricos desarrollados por su creador, que permiten dotar de movimiento a numerosas escenas. Junto a los episodios bíblicos habituales, el belén incorpora una cuidada ambientación costumbrista, con referencias a la identidad montillana y representaciones de oficios tradicionales de la comarca.Entre estas recreaciones destacan las relacionadas con la vendimia y la tonelería artesanal, actividades que forman parte del conjunto de escenas representadas en esta construcción. Los detalles de las figuras, los elementos arquitectónicos y los mecanismos de movimiento conforman una maqueta en la que se combinan la tradición del belenismo y el trabajo artesanal.Por otro lado, el claustro del Pretorio del Convento de Santa Clara acoge la muestra principal de la sexta Exposición Playmobil, una iniciativa organizada por Cordoclicks que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de enero. La exposición reúne diversos dioramas realizados por coleccionistas andaluces, con escenas ambientadas en diferentes épocas y escenarios.Entre las recreaciones que pueden contemplarse figuran una representación de la época victoriana, paisajes del lejano oeste, distintas historias de aventuras y un pesebre en miniatura. La variedad de escenarios y personajes constituye el eje de una muestra que utiliza las conocidas figuras de Playmobil para construir composiciones de temática histórica, narrativa y navideña.La iniciativa se completa con la denominada Ruta Playmobil, que extiende esta propuesta a otros espacios representativos del patrimonio montillano. Entre los lugares incluidos se encuentran la Casa del Inca, la Casa de las Aguas, el Castillo de El Gran Capitán y el Museo Histórico.