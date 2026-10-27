La delegada de Sanidad y Consumo realiza una visita institucional al Hospital Quirónsalud Córdoba

Quirónsalud en Andalucía

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Campos, ha realizado una visita institucional alen la que ha conocido sus instalaciones y los principales servicios que ofrece el centro, en un encuentro en el que también se ha abordado la importancia de la colaboración público-privada en la atención sanitaria de la población.Durante la visita, la delegada ha estado acompañada por el director gerente del hospital, Luis Luengo; el director médico, Rafael Cuenca; y la subdirectora de Operaciones, Natalia Carrasco, quienes le han mostrado distintas áreas del centro y explicado la actividad de los servicios más destacados.El recorrido ha permitido compartir información sobre la organización y el funcionamiento del Hospital Quirónsalud Córdoba, así como sobre las diferentes áreas asistenciales y los recursos con los que cuenta para ofrecer una atención sanitaria integral.Uno de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el papel de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, desde la perspectiva de la cooperación entre los distintos agentes que forman parte del sistema de salud y su contribución a la respuesta a las necesidades asistenciales de la ciudadanía.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con las máximas certificaciones de calidad asistencial, como el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo y que renovó el pasado mes de diciembre.Se trata de la certificación internacional más importante y exigente en evaluación sanitaria, un reconocimiento que acredita la calidad de sus procesos asistenciales y de seguridad del paciente. De hecho, es el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.La visita se enmarca en la relación institucional entre la Administración sanitaria andaluza y los centros sanitarios de la comunidad, y ha permitido a la delegada conocer de primera mano la actividad asistencial del Hospital Quirónsalud Córdoba y sus principales áreas de atención.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.