La Diputación destina 550.000 euros a ayudas para 118 formaciones musicales de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha acordado destinar 550.000 euros a una convocatoria de ayudas que beneficiará a 118 bandas de música, agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores y entidades vinculadas a estas formaciones en distintos municipios de la provincia. La iniciativa permitirá mejorar sus recursos materiales y respaldar la continuidad de una actividad estrechamente ligada al patrimonio musical cordobés.El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, explicó que se trata de “una línea de subvenciones dotada con 550.000 euros y dirigida a reforzar la actividad de estas formaciones y contribuir a la mejora de sus recursos materiales”.En total, la resolución definitiva de la convocatoria incluye a 118 beneficiarios. Duque afirmó que “en esta edición, han resultado beneficiarias 118 entidades, entre ayuntamientos, asociaciones musicales, hermandades y cofradías y otros organismos sin ánimo de lucro vinculadas a formaciones musicales de toda la provincia”.Además, buena parte de las subvenciones concedidas llegará al límite establecido en las bases. El responsable provincial de Cultura detalló que “la mayoría de las ayudas concedidas alcanzan el importe máximo previsto en la convocatoria, un total de 5.000 euros, mientras que el resto se distribuye de forma proporcional en función de la valoración obtenida y del presupuesto presentado por cada solicitante”.La convocatoria se ha tramitado mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. La valoración de las solicitudes y los presupuestos presentados ha determinado tanto la concesión de las ayudas como su cuantía, especialmente en aquellos casos en los que la subvención no alcanza el importe máximo de 5.000 euros.En cuanto al destino de los fondos, Duque señaló que “esta convocatoria, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, se marca como finalidad facilitar la adquisición y reparación de instrumentos musicales; la compra y reparación de uniformes y la adquisición de material musical, favoreciendo así la continuidad de una actividad cultural que constituye uno de los principales referentes del patrimonio musical de los municipios cordobeses”.De este modo, las entidades beneficiarias podrán dedicar las subvenciones a renovar o arreglar sus instrumentos, adquirir material musical y mejorar sus uniformes. Estas necesidades forman parte del trabajo cotidiano de unas agrupaciones que participan de manera habitual en la vida cultural de los municipios de la provincia.En ese sentido, el delegado de Cultura hizo hincapié en que “con esta línea de ayudas,esta Diputación reafirma su compromiso con las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores como elementos esenciales de la vida cultural de los municipios”.Las ayudas también pretenden fortalecer la labor formativa y cultural desarrollada por estas entidades. Según manifestó Duque, “se contribuye así a la renovación de sus instrumentos, la mejora de su vestimenta y el fortalecimiento de unas entidades que desempeñan una labor fundamental en la formación musical, la conservación del patrimonio y la dinamización cultural de la provincia”.Por otro lado, el programa provincial reconoce el papel de las bandas y agrupaciones como espacios de acceso y acercamiento a la música para vecinos de distintas edades. A esta función se suma su presencia en celebraciones y acontecimientos culturales de numerosos municipios cordobeses.Por último, el responsable de Cultura de la Diputación resaltó que desde la institución son “conscientes de la importancia que estas entidades tienen para que muchos vecinos y vecinas tengan acceso a la música y su gran aportación a la Semana Santa de la provincia”.