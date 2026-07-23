La Diputación difunde la historia de El Gran Capitán y de los vinos ecológicos de Montilla

Montilla acogerá este sábado, 25 de julio, la experiencia "El Gran Capitán y los vinos de crianza", una jornada gratuita centrada en la historia y en las bodegas de crianza ecológica que forma parte de, el programa con el que la Diputación de Córdoba ofrecerá hasta el 30 de noviembre más de 40 propuestas culturales, naturales y gastronómicas por toda la provincia.Más de 1.000 personas podrán participar en esta nueva edición de una iniciativa impulsada por la institución provincial a través de su Patronato Provincial de Turismo. El programa pretende mostrar el potencial turístico de las distintas comarcas cordobesas mediante actividades cercanas y adaptadas a diferentes perfiles de visitantes.En ese sentido, la delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Narcisa Ruiz, destacó que "estamos encantados de dar ese empujoncito a todas estas empresas que se dedican a actividades del sector turístico en esta época del año, que es un poco más complicada, y además a nosotros nos sirve por tener una clara vocación de desestacionalización turística y vertebración del territorio con la oportunidad de dar a conocer todos los municipios".Además, Ruiz señaló que "lo que estamos haciendo es promover actividades mucho más atractivas y cercanas que permiten la desconexión en esta época del año y van dirigidas a cualquier persona que necesite ese ratito de diversión o de amplitud de conocimiento cultural, ya sea en familia, en grupo, con amigos o en solitario; es decir, nos dirigimos a todos los perfiles del turista".La responsable provincial de Turismo subrayó que "son actividades que están muy bien estructuradas, muy bien pensadas y muy bien montadas para que ese día nos quede en el recuerdo a todos como una vivencia única". Las propuestas combinan el conocimiento del patrimonio histórico con la gastronomía, el turismo activo y el contacto con los espacios naturales de la provincia.La primera de las citas en Montilla llevará por título "El Gran Capitán y los vinos de crianza". Narcisa Ruiz explicó que será "un día que evoca la historia de El Gran Capitán y de bodegas donde reposan los vinos bajo crianza ecológica". La actividad se desarrollará este sábado dentro de la programación inicial de "Córdoba Infinitas Experiencias".Ese mismo día, Cabra recibirá la propuesta "Secretos del atardecer: leyendas y sabores". La delegada de Turismo señaló que será "un día para descubrir el encanto del pueblo mágico de Cabra a través de una visita guiada y teatralizada y una degustación gastronómica de productos locales".Por otro lado, el programa continuará durante agosto en Almodóvar del Río, Iznájar y Belmez. Almodóvar del Río acogerá el 8 de agosto una visita teatralizada al castillo, acompañada de actividades acuáticas en La Breña. El 22 de agosto, Iznájar propondrá unen el que los participantes deberán descifrar distintas pistas para liberar la fortaleza. La jornada incluirá también actividades de kayak oen el pantano.De igual modo, Belmez será el escenario de una nueva experiencia el 29 de agosto. Ruiz detalló que "se podrá leer el paisaje minero que marcó la historia del pueblo y la comarca del Guadiato con una visita guiada al atardecer al castillo de Belmez, degustación de productos ibéricos y quesos y, por último, la observación de cielos Starlight y música ambiente".En septiembre, las actividades llegarán a Belalcázar el día 12, a Espejo el 19 y a Palma del Río el 26. La programación seguirá durante octubre en Castro del Río y Priego de Córdoba, mientras que en noviembre se visitarán enclaves de Zuheros, Lucena y Luque. Las fechas correspondientes a estas últimas propuestas todavía están pendientes de concretarse.Y es que "Córdoba Infinitas Experiencias" reunirá visitas teatralizadas, sesiones de turismo astronómico, catas de aceite y vino, recorridos por bodegas y lagares, degustaciones de productos típicos locales y dinámicas inmersivas. Durante los periodos de más calor también se incorporarán actividades acuáticas en embalses, pantanos y playas de interior.Las experiencias están diseñadas para grupos de entre 30 y 35 personas y se celebrarán durante los fines de semana. La programación comenzará este sábado, 25 de julio, y se prolongará hasta el 30 de noviembre, ofreciendo diferentes oportunidades para conocer el patrimonio, los paisajes y la gastronomía de las comarcas cordobesas.Para participar será necesario completar el. La inscripción para cada experiencia podrá formalizarse el viernes anterior a su celebración. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba dará a conocer progresivamente todas las actividades a través de sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook.