Fuentes respalda la entrada de la FEMP en la Conferencia Sectorial de Agricultura

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado su firme apoyo a la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para incorporarse formalmente a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de que las entidades locales participen en la definición de las políticas que afectan al sector agrario y al medio rural. La petición fue trasladada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mediante una carta de la presidenta de la federación, María José García-Pelayo.Fuentes afirmó que “esta incorporación es un paso estratégico y necesario, ya que las entidades locales, especialmente las Diputaciones en su apoyo a los municipios, son la administración más cercana a la ciudadanía”. De este modo, defendió que la experiencia de los gobiernos provinciales y municipales se tenga en cuenta dentro de este órgano de cooperación entre administraciones.En ese sentido, el presidente de la Diputación señaló que “son los gobiernos locales quienes gestionan desde la proximidad retos críticos para la provincia de Córdoba, como el mantenimiento de la actividad económica, la fijación de población al territorio y la prestación de servicios esenciales en el medio rural”. La participación de las entidades locales permitiría, según la iniciativa respaldada por Fuentes, trasladar directamente estas necesidades a los espacios donde se diseñan y coordinan las políticas públicas.Además, Fuentes subrayó la relevancia de la actividad ganadera para el conjunto de la provincia y afirmó que “la ganadería es un sector estratégico que trasciende lo económico, siendo clave para la cohesión territorial y el empleo en nuestros municipios”. Por ello, consideró fundamental que la perspectiva local esté presente en la toma de decisiones relacionadas con el futuro del campo.Y es que la propuesta pretende facilitar una respuesta más ajustada a problemas como la falta de relevo generacional y las crecientes dificultades que atraviesan las explotaciones agrícolas y ganaderas. El presidente provincial apuntó que “las entidades locales conocemos de primera mano la realidad del campo y somos las primeras en detectar tanto las dificultades como las oportunidades de nuestros territorios”.De igual modo, la integración de la Federación Española de Municipios y Provincias en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural haría posible que la experiencia acumulada por las provincias participara en la definición, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Fuentes manifestó que reforzar la participación local “no solo mejorará la eficacia de las políticas agrarias, sino que permitirá una mejor adaptación de las decisiones estatales a las necesidades reales de los pueblos cordobeses y del resto de España”.Por otro lado, el presidente de la Diputación reclamó al Gobierno central y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una posición más activa en Europa para defender los intereses de los ganaderos ante la reforma de la Política Agraria Común. Esta defensa se enmarca en la necesidad de que las decisiones adoptadas en las distintas administraciones atiendan las circunstancias de las explotaciones y los municipios rurales.Finalmente, Fuentes confió en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación valore favorablemente la solicitud formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias. A su juicio, una mayor coordinación entre administraciones beneficiaría directamente a los municipios, al sector agrario y al conjunto del medio rural.