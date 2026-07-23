El Proyecto Vuelta al Mundo inicia hoy su periplo por la provincia de Córdoba

Elinicia esta noche su recorrido por la provincia de Córdoba con la llegada de 37 jóvenes de 16 y 17 años que participarán durante los próximos días en un amplio programa de actividades educativas, culturales y medioambientales por la capital y, también, por los municipios de Posadas, Montilla y Aguilar de la Frontera.La iniciativa celebra este año su tercera edición bajo el título. El programa comenzó el pasado 14 de julio y se desarrollará hasta el viernes 31 de julio, después de recorrer distintos puntos de España con el propósito de acercar a sus participantes a algunos de los grandes desafíos que afronta la sociedad actual.El Proyecto Vuelta al Mundo cuenta con un amplio respaldo institucional y académico. Entre sus principales avales figuran el Senado de España y el Programa FIREPOCTEP, cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal, así como una amplia red de administraciones locales.La expedición coincide con el 460.º aniversario del fallecimiento de fray Bartolomé de las Casas, figura esencial de la historia americana, y con el 410.º aniversario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. Los restos mortales del escritor y cronista mestizo reposan en la Capilla de las Ánimas de la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los lugares incluidos en el itinerario.En ese sentido, el programa recupera el espíritu del histórico Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933, impulsado por la Institución Libre de Enseñanza junto a personalidades como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Julián Marías. Aquella experiencia sirve ahora como referencia para fomentar la fraternidad entre estudiantes de diferentes territorios y promover una reflexión compartida sobre el cambio climático, la sostenibilidad, la cohesión social y la prevención de incendios forestales.La expedición está dirigida por el profesor Jesús Luna Torres, quien durante tres décadas acompañó al reportero Miguel de la Quadra-Salcedo como director de campamento en sus programas de aventura y es socio de honor de Jóvenes Aventureros. En esta edición participan 37 estudiantes de 16 y 17 años procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, así como de Chile, Uruguay y México.Todos ellos han sido seleccionados por la Universidad Autónoma de Madrid en función de su expediente académico, su compromiso social y sus méritos. La institución universitaria también se encarga de la tutoría académica de una experiencia que combina conocimientos, convivencia, esfuerzo físico y actividades prácticas sobre el terreno."No se trata de un viaje turístico, sino de una propuesta de formación académica y aventura que requiere esfuerzo, responsabilidad y madurez", explica Jesús Luna Torres, quien subraya que "para garantizar la igualdad de oportunidades, las becas son completamente gratuitas y la organización cubre el 100 por cien de los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, equipamiento y seguros de viaje".Durante sus diecisiete días de duración, el Proyecto Vuelta al Mundo recorre un itinerario por Madrid, Ourense, Córdoba y Ceuta. Antes de llegar a tierras cordobesas, los jóvenes se han integrado en Galicia en un programa europeo para rehabilitar zonas afectadas por los incendios forestales y han completado varias etapas del Camino de Santiago.La primera jornada completa en Córdoba comenzará mañana viernes con una recepción en la Diputación de Córdoba y una visita teatralizada al Palacio de la Merced, coordinada por Francisco Mellado. El inmueble, antiguo convento mercedario y actual sede de la institución provincial, constituye uno de los principales ejemplos del barroco civil cordobés y conserva numerosos testimonios de las distintas funciones que ha desempeñado a lo largo de su historia, vinculada además a la figura de Cristóbal Colón.Posteriormente, la expedición conocerá la Fundación Antonio Gala, ubicada en el antiguo convento del Corpus Christi. La entidad ofrece becas de residencia de un curso a jóvenes creadores para que desarrollen sus proyectos literarios, musicales o plásticos, mientras que su sede conserva espacios como el compás, una arcada con frescos del siglo XVII y la antigua capilla, hoy convertida en salón de actos.Por otro lado, la programación del viernes permitirá a los estudiantes recorrer algunos de los enclaves más reconocibles de la capital cordobesa. Entre ellos figuran la Plaza de Capuchinos, presidida por el Cristo de los Faroles; el templo romano de la calle Claudio Marcelo; el Huerto de Orive; la Plaza de la Corredera o el Barrio de la Judería, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.El Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la Universidad de Córdoba (UCO), se convertirá en el cuartel general de la expedición durante sus tres días de estancia en la capital. Desde allí partirán el sábado hacia los Sotos de la Albolafia, un espacio natural protegido formado por zonas inundables, barras, islotes y pequeños afloramientos en el cauce del Guadalquivir. Este monumento natural ocupa 21,36 hectáreas y alberga una destacada avifauna, con especies como la garcilla bueyera, el calamón y el morito.A continuación, los expedicionarios visitarán la Mezquita-Catedral de Córdoba, cuya evolución arquitectónica reúne la mezquita fundacional de Abderramán I, las ampliaciones realizadas durante el emirato y el califato y las intervenciones cristianas desarrolladas desde el siglo XIII. El monumento fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984.La jornada del sábado se completará en Medina Azahara. La ciudad palatina, con una superficie de 112 hectáreas, fue mandada construir por Abderramán III en el año 936 o 940 como residencia personal, sede del Gobierno y representación del poder del Califato de Córdoba. Su recorrido permitirá a los jóvenes acercarse al urbanismo, la organización administrativa y el legado artístico de la antigua capital califal.El domingo 26 de julio, la expedición se desplazará hasta la finca Porrillas Altas, gestionada por la Diputación de Córdoba. Allí, si las condiciones lo permiten, los participantes se involucrarán en tareas de repoblación forestal coordinadas por la institución provincial, en consonancia con el carácter práctico y medioambiental del programa.Además, conocerán el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía y las tareas desarrolladas por el Plan INFOCA. Este dispositivo constituye el instrumento de la Junta de Andalucía para la defensa de los terrenos forestales frente a los incendios y reúne medios humanos, terrestres y aéreos dedicados a la prevención, la vigilancia y la extinción.Tras estas actividades, los jóvenes se dirigirán a Posadas, donde pernoctarán después de realizar la Ruta del Inca Garcilaso. El recorrido recuerda la vinculación del cronista de Indias con diferentes lugares de la provincia, entre ellos Montilla y Posadas, localidades que forman parte de una ruta histórica dedicada a seguir la huella cordobesa del escritor.Por fin, la expedición recalará el lunes 27 de julio en Montilla, donde comenzará su recorrido en el convento de Santa Clara. El conjunto, que conmemoró en 2025 los quinientos años de la llegada de las clarisas a la localidad, posee alrededor de 6.000 metros cuadrados de planta y representa uno de los principales enclaves históricos y religiosos de Andalucía.Después, los participantes se trasladarán a pie hasta la Casa del Inca, el inmueble donde residió durante treinta años Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Considerado uno de los grandes cronistas de América y uno de los mejores prosistas del Renacimiento hispánico, el escritor permaneció tres décadas en Montilla antes de establecerse en Córdoba, donde falleció el 23 de abril de 1616.El periplo montillano continuará en la Casa de las Aguas, que alberga el Museo Garnelo y la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. Esta última preparará para la ocasión una exposición temporal integrada por primeras ediciones de obras del Inca Garcilaso. La jornada incluirá también una visita al Castillo de El Gran Capitán y a la sala de exposición permanente dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba.Finalmente, el martes 28 de julio, los jóvenes participarán a primera hora de la mañana en la vendimia de, una de las firmas de referencia de la producción ecológica andaluza. Después pondrán rumbo a Aguilar de la Frontera para disfrutar del programa de actividades preparado por el Ayuntamiento bajo la coordinación de Carmelo Jiménez.Durante su recorrido por la provincia, el Proyecto Vuelta al Mundo contará con la colaboración del Área de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba; del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de la UCO; de la Concejalía de Juventud y del Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) del Ayuntamiento de Córdoba; del Cabildo Catedral; del Real Jardín Botánico de Córdoba; del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara; de la Fundación Antonio Gala y del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.También participan en la expedición los ayuntamientos de Posadas, Montilla y Aguilar de la Frontera, junto a Bodegas Robles y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa. Su colaboración permitirá articular un itinerario que unirá durante cinco días el patrimonio histórico, la formación académica, la convivencia y el trabajo medioambiental en diferentes puntos de la provincia.