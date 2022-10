Peores fichajes de la Premier League inglesa: Borja Bastón

¿Por qué Baston fracasó en la Premier League inglesa?



Dificultades de adaptación a una nueva liga. Era la primera vez que el jugador jugaba fuera de España. Le costó mucho tiempo adaptarse a las peculiaridades de la Premier League inglesa, lo que le impidió mostrar todas sus grandes cualidades. Lesiones. Debido a las lesiones, el jugador se perdió varios meses y luego tardó en recuperar su condición física óptima. Había una falta de confianza en sus capacidades. Baston estaba bajo una gran presión. Se esperaba que produjera resultados de inmediato. El jugador cometía errores con frecuencia, lo que minaba aún más su confianza en sus propias capacidades.