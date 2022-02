Aureliano Sáinz | Neil Young y el antivacunas

AURELIANO SÁINZ

De entrada, quisiera confesar que desde mis años de estudiante universitario de Arquitectura en Sevilla tengo entre mis cantantes favoritos a Neil Young y que, desde entonces, lo he ido siguiendo sin desfallecimiento. Si ahora lo traigo a esta sección se debe a dos razones: por un lado, como quizás sepáis, el ‘viejo’ Neil Young ha desafiado, nada más y nada menos, que a uno de los gigantes digitales de la música como es Spotify, pidiéndole que retirase todo su catálogo de este medio si no lo hacía con el ‘antivacunas’ Joe Rogan, que tiene tantos seguidores por este medio digital. La otra razón se debe a que recientemente ha editado, un espléndido disco con su antigua banda de acompañamiento: Crazy Horse.Pero antes de comentar estas dos noticias, me gustaría recomendar otros cuatro discos suyos, lo que, a fin de cuentas, resulta ser como una especie de aperitivo ya que su discografía es enorme, pues graba y graba sin parar a pesar de sus 76 años.La verdad es que la música, en todas sus formas, resulta ser, junto con la lectura, una de mis grandes aficiones. Cierto que en los estilos musicales hay algunos que prefiero más que otros. Y, curiosamente, uno de los que más me gustan en nuestro país no tiene mucho tirón. Se trata del ‘country’, al que me inicié escuchando las magníficas voces de Emmylou Harris y de Johnny Cash, y siguiendo el programa, que estuvo conducido por Manolo Fernández, quien se encuentra entre los grandes presentadores de la radio que recientemente han sido alejados de RNE.Sin ser necesariamente un cantante de country, muy pronto me empezó a gustar Neil Young, especialmente, a partir de su disco, donde se encuentra mi canción favorita de siempre:).Hemos de tener en cuenta que este álbum salió hace nada menos que cincuenta años, es decir, en 1972, por lo que os podéis imaginar la cantidad de veces que lo he escuchado, especialmente esa canción que, curiosamente, fue la única que alcanzó el número uno de las listas de temas más relevantes de Estados Unidos.Neil Young nació en 1945, en la ciudad canadiense de Toronto. Sus gustos han sido muy variopintos, ya que además de la música country, también era aficionado al folk, el rock, el blues, incluso tuvo ciertas incursiones en el jazz. De todos modos, uno de sus discos más ‘camperos’, junto a, es el que lleva el nombre dePero, este tipo de música nos puede engañar, ya que a lo largo de su dilatada vida no ha sido una persona muy dócil que se ajustara a los intereses económicos de los grandes sellos en los que solía grabar. De ahí que ya en 1970 escribiera la canciónen la que denunciaba la masacre que llevó a cabo la Guardia Nacional estadounidense en la Universidad Estatal de Kent, en la que murieron cuatro estudiantes.Este tema lo conocimos en la interpretación que llevaron a cabo Crosby, Stills, Nash & Young y que aparecía en, legendario doble en directo de esta banda que agrupaba a los talentos de David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, a la que ocasionalmente se les unía el canadiense.Conviene apuntar que Neil Young nunca ha sido un cantante acomodaticio, de esos que se callan ante el racismo, la violencia policial de ese país, las mentiras que Donald Trump diariamente soltaba por las redes sociales o las estupideces de los antivacunas, que tanto proliferan por Estados Unidos. No es de extrañar que en la portada de uno de sus elepés,, apareciera con una vestimenta a la que añadía una gorra con una estrella de cinco puntas, que por entonces se asociaba con la imagen del Che Guevara.Por otro lado, y tal como apunto, viendo el auge de la pandemia y los millones de antivacunas que existen en Estados Unidos, le pidió a Spotify que cerrara eldel popular antivacunas Joe Rogan (el mismo que recomienda a niños y jóvenes que nos se vacunen), ya que, en caso contrario, retiraría todas sus canciones de esta plataforma.Como a Spotify le interesa más el dinero y el número de seguidores de este antivacunas, ha tenido que quitar de su catálogo todos los temas del canadiense, pues comprobó que no iba de farol.Conviene apuntar que una de sus grandes preocupaciones ha sido la ecología y la defensa de la Tierra ante los destrozos que generan la agricultura y la ganadería intensivas que tanto poder tienen en Estados Unidos. Entonces, no es de extrañar que en las camisetas que porta en sus conciertos se le vea con frecuencia y en letras bien destacadas la palabra "Earth".Y aunque parezca una anécdota, quisiera citar unas líneas de la canción, ciudad del Estado de Nuevo México (sin la ‘ere’; a diferencia del pueblo extremeño, Alburquerque, que fue donde yo nací).Traduzco una parte de esta canción. Habla en primera persona de alguien que se acerca en coche desde Santa Fe a Albuquerque y va diciendo: “Imagino que cuando Neil Young hablaba de “jamón de campo” era para diferenciarlo del jamón que se obtenía de los cerdos de las macrogranjas, tan habituales ya en los Estados Unidos, incluso antes de la década de los setenta en la que apareció este álbum.El infatigable Neil Young, a lo largo de más de cinco décadas, ha ido publicando discos magníficos. El último,, tal como indiqué anteriormente, es una pequeña maravilla, pues se reúne con su banda Crazy Horse, que despliega toda la fuerza de un grupo que acumula la experiencia que dan tantos años. Ya en su portada, junto al grupo y delante de un viejo granero, nos anticipa que vuelve a sus orígenes rurales. Creo que merece la pena escucharlo.