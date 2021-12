El eterno desafío entre Cristiano y Messi

La temporada actual de Liga destaca por ser por primera vez tristemente huérfana de los dos grandes cracks del fútbol europeo, es decir Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Después de haber estado luchando codo a codo tanto con respecto a los goles como por lo que concierne los títulos, los dos fenómenos del balompié mundial ya no militan en el campeonato español, pero siguen compitiendo al máximo nivel a distancia.Tras el adiós de CR7 en el verano de 2018, cuando el Real Madrid lo traspasó a la Juventus por casi 100 millones de euros, en el verano pasado ha sido Messi el que ha dejado el Barcelona después de veinte años para recalar en el Paris Saint Germain tras la finalización de su contrato. El terremoto que ha supuesto el adiós del argentino al Camp Nou ha sido terrible para el Barça, pero, por otro lado, ha supuesto un cambio para él mismo y ha añadido más sal a una rivalidad absoluta que ahora se desarrolla entre París y Manchester, ciudad en la que el astro luso ha vuelto después de tan solo tres temporadas en Turín para volver al Manchester United, equipo en el que se hizo grande tras llegar traspasado por el Sporting de Lisboa.Ahora que han cambiado equipo, ambos siguen respetando al propio contrincante, pero siempre desde el respeto y la admiración, aunque la ausencia de Ronaldo en la gala para el Balón de oro entregado a Messi, el séptimo de su historia, es un claro señal de no estar conforme con la decisión del jurado de periodistas que han votado para la revista francesa France Football.Los dos jugadores que más balones de oro han ganado se han estado desafiando de manera continua, algo reflejado en. Si bien el argentino cuente con más balones de oro, el portugués en este momento ha acumulado más goles en total, es decir 686, ocho más que su rival. Cabe destacar también que el número 7 del Manchester United tiene dos años más y ha disputado en total 114 partidos más que su contendiente. De hecho, el promedio de tantos registrados es favorable al argentino, que lleva una media de 0,80 goles por encuentro por los 0,73 del luso.En los últimos años Ronaldo se ha ido convirtiendo cada vez más en un atacante de área, Messi ha ido retrasándose en el campo de juego para dedicarse más a armar las jugadas y desarrollar su faceta de número 10 detrás de los delanteros. Pese al paso de los años los números goleadores de ambos no han mermado y ambos siguen siendo un punto de referencia no solo para los compañeros del United y del Psg sino sobre todo para los que juegan con ellos en las selecciones, equipos en los que ambos llevan el brazalete de capitán. Tras haberse clasificado a la siguiente fase de la Champions League, podrían ahora continuar su desafío eterno en octavos de final, en pos de un enésimo capítulo de una rivalidad espectacular.