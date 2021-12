32,8 millones de usuarios en España atrapados por la ley de internet

La ley es clara: si no eres visible en la red, prácticamente no existes. Y puedes ser una persona, un periódico, un equipo, una empresa. Si no puedo encontrarte en Google, entonces jamás te podré conocer.Es la nueva ley del marketing, el nuevo mantra de la red. Ahora todo se puede encontrar navegando. Esto explica, por ejemplo, el auge del sector del comercio electrónico, con tiendas y supermercados que permiten comprar en cualquier momento desde la comodidad de nuestros hogares., “”.Los usuarios se conectan a Internet cada día para realizar búsquedas, comprar e informarse. Por eso, es esencial hacerse notar en la web. Por eso, el marketing digital es esencial.Ahora vamos a analizar cuáles son las perspectivas y los pasos que hay que dar para crecer en Internet.El primer paso es el de las ofertas especiales. Para muchos, esta estrategia es algo anticuado, pasado de moda. Sin embargo, se trata de un clásico, que vuelve a estar de actualidad en su versión actualizada y moderna. ¿Cómo? Gracias a la perfilación y a los algoritmos generados por los Big Data, las plataformas son capaces de ofrecer ofertas personalizadas, diseñadas específicamente para los usuarios.Gracias a las cookies, los sitios que visitamos recogen nuestras preferencias y las utilizan para generar ofertas especializadas a nuestra medida. Un segmento que lleva tiempo explotando estas oportunidades es el de los juegos online, que,, ha sido capaz de crear un público fiel y siempre nuevo de jugadores.Otra técnica esencial en el marketing digital es crear contenidos de calidad y así satisfacer las necesidades de los internautas. Hay que prestar atención a los detalles, ofrecer contenidos útiles y proporcionar información interesante. Lo que se necesita, por lo tanto, es un contenido que vaya al grano, que responda a las demandas de los internautas y que sea capaz de ser un gancho para nuevos lectores. Para ello es importante elegir las palabras clave adecuadas. Así pues, es necesario investigar las palabras que buscan los usuarios, los contenidos más destacados en la web, para obtener una mejor posición en las páginas de búsqueda.