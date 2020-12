La Consejería de Salud contabiliza 16 nuevos positivos por covid-19 y tres fallecidos en las últimas 24 horas

Un sistema "caótico"

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha contabilizado 116 nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 25.037. La provincia registra además 513 fallecidos por covid-19 (tres más que ayer) y cuenta ya con 21.636 personas que habrían superado la infección.Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía vienen ofreciendo de lunes a viernes datos pormenorizados desde hace varios meses en unaSin embargo, tal y como han confirmado fuentes del Centro de Salud de Montilla y el propio Ayuntamiento de La Rambla, los datos que aporta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía acumulan un retraso de hasta 72 horas y, por tanto, "no se corresponden realmente con las cifras que se registran en estos momentos".Esta situación viene generando desde hace semanas un gran desconcierto entre numerosos vecinos y entre las autoridades municipales de varios municipios de la Campiña Sur, que exigen conocer con detalle cuántas personas hay afectadas por coronavirus en la actualidad.De este modo,contabiliza 71 casos positivos por covid-19 en la última semana (siete más que ayer), y 120 en los últimos catorce días (16 más). En total, el municipio del Guadajoz-Este suma, desde el inicio de la pandemia, 673 vecinos afectados (17 más que ayer) y ocho fallecidos. A su vez, según la Junta de Andalucía, 453 personas han logrado ya superar la enfermedad.En el caso de, las autoridades sanitarias no han detectado ningún caso positivo en la última semana (igual que ayer), y uno en los últimos catorce días. De este modo, la localidad ha alcanzando, desde el inicio de la crisis, las 175 personas afectadas (igual), con 155 curados y cuatro fallecidos.En, se ha registrado un nuevo positivo en las últimas dos semanas (igual que ayer). Con todo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía sitúa 251 el número los afectados desde el inicio de la alerta sanitaria (igual) y ha elevado a 240 las personas recuperadas. Asimismo, se ha registrado una muerte a causa del coronavirus.En, hoy registra un positivo en la última semana (igual que ayer), cifra que eleva a cuatro en los últimos catorce días. En total, el municipio ha alcanzado los 112 vecinos afectados desde que comenzó la pandemia (uno más que ayer), con 93 personas recuperadas y dos fallecidos.En lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía comunican hoy cuatro pruebas positivas en la última semana (una menos que ayer). La cifra se eleva a catorce si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 612 vecinos afectados por el covid-19 (uno más que ayer), con 561 personas curadas y trece fallecidos.Por su parte, las autoridades sanitarias no registran hoy enningún afectado por coronavirus en los últimos siete días (igual que ayer), y cuatro en las últimas dos semanas. La localidad alfarera ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 217 vecinos infectados por covid-19 (igual), de los que 211 ya han superado la enfermedad. A su vez, el municipio contabiliza un fallecido.Por último, en lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica no recoge ningún positivo por covid-19 en la última semana (uno menos que ayer), y cuatro en las dos últimas semanas. De esta forma, en Santaella se elevan a 41 los vecinos afectados por coronavirus desde que comenzó la pandemia a causa del SARS-CoV-2 (igual que ayer), mientras que se registra un fallecido y 33 vecinos que han superado la enfermedad., el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) denunció el "caos" que está provocando la metodología por la que se dan a conocer los datos oficiales sobre la incidencia real del coronavirus, lo que a juicio de la entidad, “puede obstaculizar el control de la pandemia y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de las propias instituciones”.En ese sentido, el CPPA instó a la Consejería de Salud y Familias a "poner el máximo celo en la transmisión de unos datos de absoluta relevancia pública que, por lo general, no coinciden con los que aportan otros organismos o instituciones públicas como distritos sanitarios, centros de salud o ayuntamientos, generando confusión entre la ciudadanía y una alarma social innecesaria".De igual manera, el CPPA reclamó al Gobierno andaluz una "mayor diligencia" a la hora de hacer públicos los datos sobre la incidencia real del coronavirus que, según fuentes sanitarias, acumulan hasta 72 horas de retraso, un "margen temporal excesivo en una realidad tan cambiante como la actual", según defendió la entidad.Por otro lado, y con respecto a las tablas que gestiona el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el CPPA reclamó que se añada "en un lugar visible" la fecha y hora de actualización de los últimos datos disponibles para que, de este modo, "se puedan evitar errores en un futuro".