Los hospitales Quirónsalud de Andalucía incorpora la PCR con muestra en saliva para detección de Covid-19

Quirónsalud en Andalucía

Los hospitales Quirónsalud de Andalucía han incorporado esta semana a su cartera de servicios la PCR con muestra en saliva para detección del Covid-19. Se trata de la misma PCR tomando como muestra en este caso la saliva, en lugar del exudado nasofaríngeo.Así, esta nueva prueba ofrece la posibilidad de tomar la muestra de una manera más sencilla y nada invasiva, si bien la PCR nasofaríngea sigue siendo la prueba por excelencia, dado que la saliva puede llegar a ser menos fiable y dar algún falso negativo debido a una recogida inadecuada o por baja carga vírica.Para una correcta toma de la muestra de saliva, la doctora María Rosa Moyano del Estad, directora del laboratorio de Quirónsalud Sagrado Corazón, recomienda enjuagar la boca con agua 30 minutos antes de la recogida y durante ese tiempo no comer, beber, ni mascar chicle, entre otros.En este sentido, la jefa del laboratorio de Quirónsalud Infanta Luisa, Isabel Blázquez, precisa que, desde el punto de vista técnico, la saliva es una muestra que tiene una sensibilidad algo menor que la muestra nasofaríngea sobre todo a “ciclos altos”, es decir, con poca carga viral y por tanto con menos probabilidad de ser contagioso.Es por ello que el doctor Rafael Cuenca, jefe de Medicina Interna de Quirónsalud Córdoba, insiste en que la muestra nasofaríngea sigue siendo el “” para el diagnóstico de infección por Covid-19, si bien “la saliva está cogiendo protagonismo por la facilidad de la toma y su concordancia con la muestra nasofaríngea”. “Es por esto que la tenemos disponible siempre que se pida de manera expresa o proactiva por parte del paciente”, apunta.Esta nueva modalidad de PCR se suma a las otras tres pruebas que ya se usan desde hace tiempo en los hospitales Quirónsalud de Andalucía para confirmar si una persona está infectada por el SARS-CoV-2 —la detección de anticuerpos por inmunoanálisis y por inmunocromatografía —test serológicos—, test de antígenos y la PCR nasofaríngea—.Según recuerda el doctor Miguel Marcos, jefe de Medicina Interna de Quirónsalud Málaga, el test serológico está indicado en pacientes a partir del séptimo día con sintomatología y pacientes asintomáticos para determinar si han tenido contacto con el virus y en su caso creado anticuerpos."Son las conocidas determinaciones, IgA, IgG e IgM, siendo el plazo de entrega del resultado de 24 horas para pacientes ambulatorios. El test que se está utilizando en Quirónsalud presenta una sensibilidad y especificidad cercana al cien por cien", concluye el especialista.En el caso de los test de antígenos, el doctor José María Ignacio, jefe de neumología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, señala que “son muy útiles en los servicios de urgencias, al precisar un menor tiempo de respuesta, frente a la PCR de urgencias, lo que permite tomar decisiones inmediatas sobre tratamiento y medidas de aislamiento del paciente y sus contactos directos evitando mayores riesgos de contagio”.En cualquier caso, “el test tiene una sensibilidad del 93,3 por ciento y una especificidad del 99,4 por ciento, presentando mayor rentabilidad cuando el paciente presenta síntomas de la enfermedad de entre uno y seis días de evolución”, apostilla Ignacio.En cuanto a la PCR nasofaríngea, se realiza con la toma de un exudado orofaríngeo y/o nasofaríngeo mediante una torunda. Es la técnica más sensible, alcanzando una especificidad y sensibilidad del cien por cien, señala el doctor Christian Leyva, jefe del servicio de medicina interna de Quirónsalud Huelva.De este modo, detecta la carga viral en fases tempranas de la enfermedad estando indicado en pacientes con sintomatología desde los primeros días de inicio de la misma y en contactos estrechos con casos positivos. El resultado estará en 24 horas para muestras no urgentes.Quirónsalud dispone en Andalucía de laboratorios en todos sus centros para el análisis y procesado de las muestras para detección de Covid-19. Esta circunstancia hace que el tiempo de respuesta sea mínimo ya que no precisan remitirlas muestras a laboratorios externos como ocurre en otros centros, por lo que los tiempos en obtener los resultados, contaminación o pérdida de pruebas se reducen de forma significativa.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.